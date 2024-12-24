Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Худшие модели Ford Mustang, от которых надо держаться подальше arrow

Худшие модели Ford Mustang, от которых надо держаться подальше

24 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Ненадежные Ford Mustang — какие модели следует обходить стороной
2016 Ford Mustang. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Ford Mustang, впервые представленный в 1964 году, является символом американской культуры и сохраняет верных поклонников не только в США. Впрочем, не каждый год выпуска автомобиля был выигрышным, некоторые из них разочаровали собственников проблемами с надежностью.

О пяти проблемных моделях Mustang написал Motor Biscuit.

Читайте также:
  • 2006 Ford Mustang

Это был год, который многие владельцы автомобиля предпочли бы забыть. Модель пятого поколения слыла ретро-дизайном, но имела многочисленные механические проблемы. Владельцы жаловались на неисправности генератора и аккумулятора, что приводило к потере электроэнергии, а также на проблемы с коробкой передач. Грубость переключения или поломка трансмиссии требовала дорогостоящего ремонта. Качество сборки также желало лучшего: компоненты салона быстро изнашивались.

  • 2010 Ford Mustang

Mustang 2010 получил обновленный дизайн, но имел значительные проблемы. Основные жалобы касались коррозии капота. Качество интерьера также подводило: шелушение поверхностей и шум от некачественных материалов огорчали владельцев. Механические проблемы включали преждевременный износ подвесных компонентов, что повлияло на стабильность вождения.

  • 2012 Ford Mustang

Несмотря на хорошую репутацию, Mustang в этом году имеет недостатки. Владельцы жаловались на пузырьки краски и коррозию капота, что требовало дорогостоящего ремонта. У водителей с механической коробкой передач были трудности с переключением, а сцепление быстро изнашивалось. Некоторые сталкивались с электрическими проблемами, такими как разряженные батареи и неисправности брелоков, что затрудняло использование автомобиля.

  • 2015 Ford Mustang

Дебют шестого поколения представил современные функции, но имел значительные недостатки. Владельцы моделей с механической коробкой передач сталкивались со шлифованием шестерен и прочими неисправностями трансмиссии, что требовало дорогостоящего ремонта. Качество внутренней отделки также подводило: лязг и незакрепленные панели снижали общую привлекательность автомобиля. Информационно развлекательная система часто сбоила.

  • 2016 Ford Mustang

Механическая коробка передач оставалась слабым звеном: скрежет и трудности с переключением приводили к выходу из строя трансмиссии. Разрядка аккумулятора была частой проблемой, а неисправности датчиков требовали диагностики. Кроме того, владельцы жаловались на царапание краски, что ставило под сомнение долговечность автомобиля.

Ранее мы писали, за какую сумму в Украине можно приобрести новый Ford Kuga. Также эксперты назвали самую умную новую модель Ford, которую можно купить прямо сейчас.

рейтинг авто Ford проблемы советы автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество

08:49 Бои в Волчанске — как ВСУ освобождали агрегатный завод

08:45 Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить

08:44 Стало известно, сколько помощи дали Украине через хаб в Польше

08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:31 Встреча Путина с премьером Словакии — в ISW назвали цель

08:30 Многодетному отцу отказали в отсрочке в Резерв+ — как действовать

08:22 ПриватБанк вдвое снизит тарифы на переводы с карт

08:15 Никопольщина подверглась обстрелам — повреждены дома и авто

08:14 Вблизи Испании затонул российский балкер с ценным грузом

08:53 В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество

08:49 Бои в Волчанске — как ВСУ освобождали агрегатный завод

08:45 Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить

08:44 Стало известно, сколько помощи дали Украине через хаб в Польше

08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:31 Встреча Путина с премьером Словакии — в ISW назвали цель

08:30 Многодетному отцу отказали в отсрочке в Резерв+ — как действовать

08:22 ПриватБанк вдвое снизит тарифы на переводы с карт

08:15 Никопольщина подверглась обстрелам — повреждены дома и авто

08:14 Вблизи Испании затонул российский балкер с ценным грузом

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине