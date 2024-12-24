Ненадежные Ford Mustang — какие модели следует обходить стороной

2016 Ford Mustang. Фото: caranddriver.com

Ford Mustang, впервые представленный в 1964 году, является символом американской культуры и сохраняет верных поклонников не только в США. Впрочем, не каждый год выпуска автомобиля был выигрышным, некоторые из них разочаровали собственников проблемами с надежностью.

О пяти проблемных моделях Mustang написал Motor Biscuit.

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2006 Ford Mustang

Это был год, который многие владельцы автомобиля предпочли бы забыть. Модель пятого поколения слыла ретро-дизайном, но имела многочисленные механические проблемы. Владельцы жаловались на неисправности генератора и аккумулятора, что приводило к потере электроэнергии, а также на проблемы с коробкой передач. Грубость переключения или поломка трансмиссии требовала дорогостоящего ремонта. Качество сборки также желало лучшего: компоненты салона быстро изнашивались.

2010 Ford Mustang

Mustang 2010 получил обновленный дизайн, но имел значительные проблемы. Основные жалобы касались коррозии капота. Качество интерьера также подводило: шелушение поверхностей и шум от некачественных материалов огорчали владельцев. Механические проблемы включали преждевременный износ подвесных компонентов, что повлияло на стабильность вождения.

2012 Ford Mustang

Несмотря на хорошую репутацию, Mustang в этом году имеет недостатки. Владельцы жаловались на пузырьки краски и коррозию капота, что требовало дорогостоящего ремонта. У водителей с механической коробкой передач были трудности с переключением, а сцепление быстро изнашивалось. Некоторые сталкивались с электрическими проблемами, такими как разряженные батареи и неисправности брелоков, что затрудняло использование автомобиля.

2015 Ford Mustang

Дебют шестого поколения представил современные функции, но имел значительные недостатки. Владельцы моделей с механической коробкой передач сталкивались со шлифованием шестерен и прочими неисправностями трансмиссии, что требовало дорогостоящего ремонта. Качество внутренней отделки также подводило: лязг и незакрепленные панели снижали общую привлекательность автомобиля. Информационно развлекательная система часто сбоила.

2016 Ford Mustang

Механическая коробка передач оставалась слабым звеном: скрежет и трудности с переключением приводили к выходу из строя трансмиссии. Разрядка аккумулятора была частой проблемой, а неисправности датчиков требовали диагностики. Кроме того, владельцы жаловались на царапание краски, что ставило под сомнение долговечность автомобиля.

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