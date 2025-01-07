Новые автомобили Renault в 2025 году — каких цен ждать украинцам

В 2025 году Renault удивит украинцев ценами на три новых авто
В 2025 году французская компания Renault представит на украинском рынке три новые модели. Все они должны быть доступными и оборудованы новейшими технологиями.
Об этом сообщил UAMotors.
Renault Duster
Популярный компактный кроссовер Duster стал в Украине бестселлером 2024 года с 6826 проданными новыми автомобилями. Модель сочетает в себе достаточную проходимость, надежность и доступную цену. Duster нового поколения стал технологичнее и комфортнее, но его цена на украинском рынке ожидается выше, чем у предыдущей модели — от 829 900 грн.
Renault Taliant
Седан называют усовершенствованной версией популярного в Украине Renault Logan, с дополнительными улучшениями в дизайне и оснащении, что позволяет ему стать более современным и привлекательным вариантом для украинских водителей. Цена на Taliant будет стартовать от доступных 629 900 грн.
Renault Kardian
Еще один новый компактный кроссовер будет отличным вариантом для тех, кто ищет маленький, но мощный и маневренный автомобиль для городских условий. Модель базируется на новом поколении Sandero. Жаль, но точная стоимость Kardian в Украине пока не объявлена.
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