Новые автомобили Renault в 2025 году — каких цен ждать украинцам

Завод Renault. Фото: renaultgroup.com

В 2025 году французская компания Renault представит на украинском рынке три новые модели. Все они должны быть доступными и оборудованы новейшими технологиями.

Об этом сообщил UAMotors.

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Renault Duster

Фото: Renault

Популярный компактный кроссовер Duster стал в Украине бестселлером 2024 года с 6826 проданными новыми автомобилями. Модель сочетает в себе достаточную проходимость, надежность и доступную цену. Duster нового поколения стал технологичнее и комфортнее, но его цена на украинском рынке ожидается выше, чем у предыдущей модели — от 829 900 грн.

Renault Taliant

Фото: Renault

Седан называют усовершенствованной версией популярного в Украине Renault Logan, с дополнительными улучшениями в дизайне и оснащении, что позволяет ему стать более современным и привлекательным вариантом для украинских водителей. Цена на Taliant будет стартовать от доступных 629 900 грн.

Renault Kardian

Фото: Renault

Еще один новый компактный кроссовер будет отличным вариантом для тех, кто ищет маленький, но мощный и маневренный автомобиль для городских условий. Модель базируется на новом поколении Sandero. Жаль, но точная стоимость Kardian в Украине пока не объявлена.

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