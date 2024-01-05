Dacia Duster 2024: стали відомі європейські ціни на популярний в Україні кросовер

Ціни на новий Dacia Duster 2024 в Європі починаються від 19 290 євро. Фото: nextcar.ua

В Європі скоро розпочнуться продажі нового Dacia Duster 2024 модельного року. Третє покоління бюджетного кросовера оновлена від верху до низу та має етикетку ECO від DGT, що вплинуло на його вартість.

Про це повідомив Motor.es

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ЕКО етикетку отримують усі гібридні транспортні засоби; авто, які працюють на газі; бензинові й дизельні машини, що відповідають останнім стандартам Euro.

Прийом заявок на авто офіційно відкривається 1 березня і, якщо все піде за планом, перші одиниці кросовера будуть доступні на початку літа.

Варіанти та ціни Dacia Duster 2024

1 л 100 к.с. бензиновий турбомотор з заводським ГБО — від 19 290 євро;

1,2 л 130 к.с. бензиновий турбомотор з 48-вольтною м'якою гібридною установкою — від 22 890 євро;

1,6 л 140 к.с. гібрид з бензиновою четвіркою та парою електромоторів — від 26 290 євро.

Повний привід буде пропонуватися лише для м'якого гібрида з механічною коробкою передач.

Базова комплектація включає:

16-дюймові диски;

парктронік;

кондиціонер;

8-дюймовий сенсорний дисплей.

Топова комплектація Journey (від 22 890 євро) включає:

18-дюймові диски;

віртуальний щиток приладів;

10-дюймовий тачскрин;

клімат-контроль;

камеру;

навігацію;

бездротову зарядку телефона.

Новий Renault Duster презентують в Україні у 2025 році, позаяк він з'явиться на ринку пізніше за Dacia.

Фото: nextcar.ua

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