Dacia Duster 2024: стали известны европейские цены на популярный в Украине кроссовер

Самый популярный в Украине кроссовер получил обновления и подорожал
В Европе скоро начнутся продажи нового Dacia Duster 2024 модельного года. Третье поколение бюджетного кроссовера обновлено сверху вниз и имеет этикетку ECO от DGT, что повлияло на его стоимость.
Об этом сообщил Motor.es
ECO этикетку получают все гибридные транспортные средства; авто, работающие на газе; бензиновые и дизельные машины, отвечающие последним стандартам Euro.
Прием заявок на авто официально открывается 1 марта и, если все пойдет по плану, первые единицы кроссовера будут доступны в начале лета.
Варианты и цены Dacia Duster 2024
- 1л 100 л.с. бензиновый турбомотор с заводским ГБО — от 19 290 евро;
- 1,2л 130 л.с. бензиновый турбомотор с 48-вольтной мягкой гибридной установкой — от 22 890 евро;
- 1,6л 140 л.с. гибрид с бензиновой четверкой и парой электромоторов — от 26 290 евро.
Полный привод будет предлагаться только мягкому гибриду с механической коробкой передач.
Базовая комплектация включает:
- 16-дюймовые диски;
- парктроник;
- кондиционер;
- 8-дюймовый сенсорный дисплей.
Топовая комплектация Journey (от 22 890 евро) включает:
- 18-дюймовые диски;
- виртуальный щиток устройств;
- 10-дюймовый тачскрин;
- климат-контроль;
- камеру;
- навигацию;
- беспроводную зарядку телефона.
Новый Renault Duster презентуют в Украине в 2025 году, так как он появится на рынке позже Dacia.
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