Dacia Duster 2024: стали известны европейские цены на популярный в Украине кроссовер

Цены на новый Dacia Duster 2024 в Европе начинаются от 19 290 евро. Фото: nextcar.ua

В Европе скоро начнутся продажи нового Dacia Duster 2024 модельного года. Третье поколение бюджетного кроссовера обновлено сверху вниз и имеет этикетку ECO от DGT, что повлияло на его стоимость.

Об этом сообщил Motor.es

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ECO этикетку получают все гибридные транспортные средства; авто, работающие на газе; бензиновые и дизельные машины, отвечающие последним стандартам Euro.

Прием заявок на авто официально открывается 1 марта и, если все пойдет по плану, первые единицы кроссовера будут доступны в начале лета.

Варианты и цены Dacia Duster 2024

1л 100 л.с. бензиновый турбомотор с заводским ГБО — от 19 290 евро;

1,2л 130 л.с. бензиновый турбомотор с 48-вольтной мягкой гибридной установкой — от 22 890 евро;

1,6л 140 л.с. гибрид с бензиновой четверкой и парой электромоторов — от 26 290 евро.

Полный привод будет предлагаться только мягкому гибриду с механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает:

16-дюймовые диски;

парктроник;

кондиционер;

8-дюймовый сенсорный дисплей.

Топовая комплектация Journey (от 22 890 евро) включает:

18-дюймовые диски;

виртуальный щиток устройств;

10-дюймовый тачскрин;

климат-контроль;

камеру;

навигацию;

беспроводную зарядку телефона.

Новый Renault Duster презентуют в Украине в 2025 году, так как он появится на рынке позже Dacia.

Фото: nextcar.ua

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