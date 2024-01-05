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Самый популярный в Украине кроссовер получил обновления и подорожал

5 января 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Dacia Duster 2024: стали известны европейские цены на популярный в Украине кроссовер
Цены на новый Dacia Duster 2024 в Европе начинаются от 19 290 евро. Фото: nextcar.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Европе скоро начнутся продажи нового Dacia Duster 2024 модельного года. Третье поколение бюджетного кроссовера обновлено сверху вниз и имеет этикетку ECO от DGT, что повлияло на его стоимость.

Об этом сообщил Motor.es

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ECO этикетку получают все гибридные транспортные средства; авто, работающие на газе; бензиновые и дизельные машины, отвечающие последним стандартам Euro.

Прием заявок на авто официально открывается 1 марта и, если все пойдет по плану, первые единицы кроссовера будут доступны в начале лета.

Варианты и цены Dacia Duster 2024

  • 1л 100 л.с. бензиновый турбомотор с заводским ГБО — от 19 290 евро;
  • 1,2л 130 л.с. бензиновый турбомотор с 48-вольтной мягкой гибридной установкой — от 22 890 евро;
  • 1,6л 140 л.с. гибрид с бензиновой четверкой и парой электромоторов — от 26 290 евро.

Полный привод будет предлагаться только мягкому гибриду с механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает:

  • 16-дюймовые диски;
  • парктроник;
  • кондиционер;
  • 8-дюймовый сенсорный дисплей.

Топовая комплектация Journey (от 22 890 евро) включает:

  • 18-дюймовые диски;
  • виртуальный щиток устройств;
  • 10-дюймовый тачскрин;
  • климат-контроль;
  • камеру;
  • навигацию;
  • беспроводную зарядку телефона.

Новый Renault Duster презентуют в Украине в 2025 году, так как он появится на рынке позже Dacia.

Фото: nextcar.ua

Ранее мы представляли ТОП-5 альтернатив Renault Duster. Также сообщали лучшие цены на подержанные полноприводные дизельные авто в Украине.

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