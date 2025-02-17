Сколько стоит альтернатива Renault Duster

MG ZS второго поколения. Фото: autocar.co.nz

В Германии уже начали продавать бензиновую версию кроссовера MG ZS второго поколения, а в Украине новинка появится через несколько месяцев. Эта модель будет конкурировать по цене с новым Renault Duster.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики MG ZS

Китайская MG, известная доступными моделями, подготовила несколько новых гибридных моделей, чтобы избежать экологических штрафов в Европе. Впрочем, они оказались не настолько дешевыми, чтобы успешно составлять конкуренцию Duster. Но недавно заказы на простую бензиновую версию кроссовера ZS начали принимать дилеры в Германии.

Визуально новый базовый ZS не отличается от гибридов, которые уже продаются в Западной Европе, и не отстает от них в плане комплектаций. Например, начальная модель имеет камеру заднего обзора, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также широкий перечень электронных ассистентов. На бензиновый ZS установлен 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель мощностью 115 л.с. с переднеприводной 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Ценовая конкуренция

Стоимость кроссовера MG ZS в Германии начинается от 20 990 евро. Цены на Duster с базовым 100-сильным двигателем стартуют с 18 990 евро, а новый Citroen C3 Aircross стоит не менее 18 790 евро. Таким образом, новый MG ZS останется несколько дороже своих основных конкурентов, но за эти деньги будет предлагать лучший набор оборудования.

Ранее мы писали, почему украинцы прекратили покупать китайские авто. Также сообщалось, что Toyota впервые за 40 лет победила Ford.