Скільки коштує альтернатива Renault Duster

MG ZS другого покоління. Фото: autocar.co.nz

В Німеччині вже почали продавати бензинову версію кросовера MG ZS другого покоління, а в Україні новинка з’явиться за декілька місяців. Ця модель буде конкурувати за ціною з новим Renault Duster.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики MG ZS

Китайська MG, відома доступними моделями, підготувала кілька нових гібридних моделей, щоб уникнути екологічних штрафів у Європі. Втім, вони виявились не настільки дешевими, щоб успішно складати конкуренцію Duster. Але нещодавно замовлення на просту бензинову версію кросовера ZS почали приймати дилери в Німеччині.

Візуально новий базовий ZS не відрізняється від гібридів, які вже продаються у Західній Європі, й не відстає від них у плані комплектацій. Наприклад, початкова модель має камеру заднього огляду, мультимедійну систему з 10,25-дюймовим екраном та підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також широкий перелік електронних асистентів. На бензиновий ZS встановлений 1,5-літровий 4-циліндровий атмосферний двигун потужністю 115 к.с. з передньопривідною 5-ступеневою механічною трансмісією.

Цінова конкуренція

Вартість кросовера MG ZS у Німеччині починається від 20 990 євро. Ціни на Duster з базовим 100-сильним двигуном стартують з 18 990 євро, а новий Citroen C3 Aircross коштує щонайменше 18 790 євро. Отже, новий MG ZS залишиться дещо дорожчим за своїх основних конкурентів, але за ці гроші пропонуватиме кращий набір обладнання.

Раніше ми писали, чому українці припинили купляти китайські авто. Також повідомлялося, що Toyota вперше за 40 років перемогла Ford.