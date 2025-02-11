Toyota обійшла Ford після 40 років його домінування

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

У 2024 році Toyota RAV4 став найпродаванішим автомобілем в США, обійшовши Ford F-150, який утримував це звання протягом 40 років. Чому японський кросовер зміг перевершити легендарний пікап, та які тенденції спостерігаються на американському автомобільному ринку.

Про це повідомив InfoCar.

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Перестановки на ринку

За даними Jato Dynamics, продажі F-150 знизилися на 5%, до 460 915 одиниць. Водночас Toyota RAV4 збільшив обсяги на 9%, до 475 193 реалізованих автомобілів.

Фото: edmunds.com

Аналогічна ситуація в суперництві інших японських та американських марок. Honda CR-V додала 11%, досягнувши 402 791 продана машина, а Tesla Model Y опинилася на п'ятому місці зі скороченням обсягів на 3% (372 613 од.). Chevrolet Silverado також показав спад, а Toyota Camry (+7%) та Corolla (+22%) навпаки зміцнили позиції бренду на американському ринку.

Важливий тренд

У десятку лідерів також увійшли Nissan Rogue, Honda Civic та GMC Sierra 1500. Зміна лідерства в США демонструють важливий тренд: зростання попиту на економічні та практичні кросовери, які потроху витісняють пікапи з верхніх позицій рейтингу продажів.

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