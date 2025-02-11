Toyota обійшла Ford після 40 років його домінування

Toyota вперше за 40 років перемогла Ford
У 2024 році Toyota RAV4 став найпродаванішим автомобілем в США, обійшовши Ford F-150, який утримував це звання протягом 40 років. Чому японський кросовер зміг перевершити легендарний пікап, та які тенденції спостерігаються на американському автомобільному ринку.
Про це повідомив InfoCar.
Перестановки на ринку
За даними Jato Dynamics, продажі F-150 знизилися на 5%, до 460 915 одиниць. Водночас Toyota RAV4 збільшив обсяги на 9%, до 475 193 реалізованих автомобілів.
Аналогічна ситуація в суперництві інших японських та американських марок. Honda CR-V додала 11%, досягнувши 402 791 продана машина, а Tesla Model Y опинилася на п'ятому місці зі скороченням обсягів на 3% (372 613 од.). Chevrolet Silverado також показав спад, а Toyota Camry (+7%) та Corolla (+22%) навпаки зміцнили позиції бренду на американському ринку.
Важливий тренд
У десятку лідерів також увійшли Nissan Rogue, Honda Civic та GMC Sierra 1500. Зміна лідерства в США демонструють важливий тренд: зростання попиту на економічні та практичні кросовери, які потроху витісняють пікапи з верхніх позицій рейтингу продажів.
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