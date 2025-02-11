Toyota обошла Ford после 40 лет его доминирования

2025 Toyota RAV4. Фото: Toyota

В 2024 году Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в США, обойдя Ford F-150, который удерживал это звание на протяжении 40 лет. Почему японский кроссовер смог превзойти легендарный пикап, и какие тенденции наблюдаются на американском автомобильном рынке.

Об этом сообщил InfoCar.

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Перестановки на рынке

По данным Jato Dynamics, продажи F-150 снизились на 5%, до 460 915 единиц. В то же время Toyota RAV4 увеличил объемы на 9%, до 475 193 реализованных автомобилей.

Фото: edmunds.com

Аналогичная ситуация в соперничестве других японских и американских марок. Honda CR-V прибавила 11%, достигнув 402 791 проданная машина, а Tesla Model Y оказалась на пятом месте с сокращением объемов на 3% (372 613 ед.). Chevrolet Silverado также показал спад, а Toyota Camry (+7%) и Corolla (+22%) наоборот укрепили позиции бренда на американском рынке.

Важный тренд

В десятку лидеров также вошли Nissan Rogue, Honda Civic и GMC Sierra 1500. Смена лидерства в США демонстрируют важный тренд: рост спроса на экономичные и практичные кроссоверы, которые понемногу вытесняют пикапы с верхних позиций рейтинга продаж.

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