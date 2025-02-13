З яких причин українці не купують китайські авто

Китайські автомобілі. Фото: motor1.com

У січні 2024 року на українському авторинку спостерігалося суттєве зменшення попиту на легкові автомобілі з Китаю. Всього українці придбали 819 нових та вживаних машин, привезених з КНР, що на 40% менше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

Причини обвалу

Нових китайських автомобілів придбали 674 одиниці, що менше на 24% у порівнянні з минулим роком. Вживані автомобілі продемонстрували ще більший спад — всього було реалізовано 145 одиниць, що становить 69% зниження.

Примітно, що абсолютна більшість легковиків з Китаю становили електромобілі — 82% від загального обсягу продажів. Це підкреслює тенденцію до збільшення популярності екологічно чистих транспортних засобів серед українських водіїв, які шукають альтернативи паливним автомобілям.

Однією з причин обвалу ринку експерти називають атаку російських хакерів, через яку довгий час не працювали українські держреєстри. Це майже повністю паралізувало ринок вживаних автомобілів. Також покупці нових моделей не могли продати свої старі авто, тому також відклали обновки.

Але на тлі загального приросту українського ринку електромобілів у січні, очевидно, що причина охолодження українців до китайських автомобілів полягає не лише у блокуванні держреєстрів.

ТОП-5 нових авто з Китаю у січні 2025

BYD Song Plus — 155 од.; Zeekr 001 — 59 од.; Zeekr 7X — 41 од.; Volkswagen ID.4 — 39 од.; Audi Q4 e-tron — 39 од.

ТОП-5 вживаних авто з Китаю у січні 2025

Zeekr 001 — 18 од.; Zeekr 7X — 15 од.; Polestar 2 — 11 од.; Volkswagen ID.4 — 10 од.; Audi Q4 e-tron — 8 од.

Ринок електромобілів

У січні 2024 року український автопарк поповнився 3637 електромобілями, що на 3% вище порівняно з січнем минулого року. Основну частину нових реєстрацій становили легкові автомобілі — 3499 одиниць. Серед них вживані електрокари становили 2853 одиниці.

ТОП-5 вживаних електрокарів у січні 2025 (перша реєстрація)

Nissan Leaf — 355 од.; Tesla Model Y — 341 од.; Tesla Model 3 — 312 од.; Hyundai Kona Electric — 169 од.; Kia Niro EV — 155 од.

Раніше ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом. Також повідомляли, які вживані авто купують українці найчастіше.