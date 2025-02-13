По каким причинам украинцы не покупают китайские авто

Китайские автомобили. Фото: motor1.com

В январе 2024 года на украинском авторынке наблюдалось существенное уменьшение спроса на легковые автомобили из Китая. Всего украинцы приобрели 819 новых и подержанных машин, привезенных из КНР, что на 40% меньше, чем в январе 2023 года.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Причины обвала

Новых китайских автомобилей приобрели 674 единицы, что меньше на 24% по сравнению с прошлым годом. Подержанные автомобили продемонстрировали еще больший спад — всего было реализовано 145 единиц, что составляет 69% снижения.

Примечательно, что абсолютное большинство легковушек из Китая составляли электромобили — 82% от общего объема продаж. Это подчеркивает тенденцию к увеличению популярности экологически чистых транспортных средств среди украинских водителей, которые ищут альтернативы топливным автомобилям.

Одной из причин обвала рынка эксперты называют атаку российских хакеров, из-за которой долгое время не работали украинские госреестры. Это почти полностью парализовало рынок подержанных автомобилей. Также покупатели новых моделей не могли продать свои старые авто, поэтому также отложили обновки.

Но на фоне общего прироста украинского рынка электромобилей в январе, очевидно, что причина охлаждения украинцев к китайским автомобилям заключается не только в блокировании госреестров.

ТОП-5 новых авто из Китая в январе 2025 года

BYD Song Plus — 155 ед.; Zeekr 001 — 59 ед.; Zeekr 7X — 41 ед.; Volkswagen ID.4 — 39 ед.; Audi Q4 e-tron — 39 ед.

ТОП-5 подержанных авто из Китая в январе 2025 года

Zeekr 001 — 18 ед.; Zeekr 7X — 15 ед.; Polestar 2 — 11 ед.; Volkswagen ID.4 — 10 ед.; Audi Q4 e-tron — 8 ед.

Рынок электромобилей

В январе 2024 года украинский автопарк пополнился 3637 электромобилями, что на 3% выше по сравнению с январем прошлого года. Основную часть новых регистраций составили легковые автомобили — 3499 единиц. Среди них подержанные электрокары составили 2853 единицы.

ТОП-5 подержанных электрокаров в январе 2025 года (первая регистрация)

Nissan Leaf — 355 ед.; Tesla Model Y — 341 ед.; Tesla Model 3 — 312 ед.; Hyundai Kona Electric — 169 ед.; Kia Niro EV — 155 ед.

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