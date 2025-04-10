Вживаний Renault Duster першого покоління — чи варто купити

2018 Renault Duster. Фото: wikipedia.org

Dacia Duster (в Україні має назву Renault Duster) — компактний кросовер, який вперше представив румунський автовиробник у 2010 році. Доступна ціна робить цей автомобіль популярним в нашій країні, але чи варто його купляти вживаним.

Польське видання Interia запитало досвідченого механіка, що він думає про румунське авто, а також на що потрібно звернути увагу у першому поколінні кросовера.

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Загальна оцінка

Власник сервісу Auto Rosołowski з Варшави Бартоломій Росоловський підкреслює, що Duster першого покоління набагато краще захищений від іржі, ніж, наприклад, Logan, але в найстаріших автомобілях необхідний огляд ходової.

У Duster досить м'яке лакофарбове покриття, яке легко пошкодити, тому на це теж варто звернути увагу. Також не рекомендуються автомобілі, які використовувалися по бездоріжжю.

Загалом у Duster не так багато проблем. Звичайно, вибір версії двигуна теж важливий, але навіть у цьому випадку більшість агрегатів механіком рекомендовані.

Вибір двигуна

Найкращим вибором для бензинових Duster є атмосферні двигуни: 1.6 16V на 105 к.с. та 1.6 SCe на 115 к.с. (з 2015 року). Перший – агрегат Renault (серія K) з ремінним приводом, другий – Nissan (HR) з ланцюговим. Є дві умови: часта заміна масла та регулювання клапанного зазору кожні 30 000 км. Плюс двигун Renault має стандартну проблему з котушками запалювання.

Триматися якомога далі слід від двигуна 1.2 TCe на 125 к.с. Його основна проблема — підвищена витрата масла, плюс недовговічний ланцюг ГРМ.

Коробка передач

Більшість Duster мають механічні коробки передач, які можуть вимагати ремонту після більшого пробігу, а це значні витрати. Заміна зчеплення також досить дорога. А ось повний привід, з яким зазвичай нічого не відбувається, працює досить добре.

Чи варто купувати

Як не дивно, великою перевагою автомобіля є дуже бідне оснащення та відсутність електронних гаджетів. За словами Росоловського, проблеми з цим типом елементів досить поширені в нових Duster, але їх просто немає в першому поколінні. Простий електромонтаж тут не проблема. Також це модель, у якій після певного пробігу треба щось ремонтувати в підвісці, замінювати гальма, але ці речі не дуже дорогі та зазвичай досить довговічні.

Раніше ми писали про бензинову версію кросовера MG ZS другого покоління, яка конкурує за ціною з новим Renault Duster. Також розповідали про особливості бюджетного сімейного кросовера Dacia Bigster, побудованого на базі Duster третього покоління.