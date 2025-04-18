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Стоит ли покупать подержанный Renault Megane четвертого поколения

18 апреля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанный Renault Megane четвертого поколения — стоит ли купить
Renault Megane IV Фото: infocar.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По отзывам механиков, Renault Megane четвертого поколения, который выпускается с 2016 года, достаточно удачный автомобиль без трагических проблем с качеством. Впрочем, перед покупкой этого авто следует знать, какие версии двигателей и коробок передач являются более рискованными.

Об этом написал Interia.

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Атмосферные двигатели

Лучшим является агрегат 1,6 с маркировкой H4M. Этот двигатель выдает 115 л.с. Он обеспечивает среднюю производительность, особенно с опциональной бесступенчатой коробкой передач, но достаточно долговечен.

Речь идет об агрегате Nissan, который Renault минимально модернизировала. Этот мотор имеет цепной привод, но он может требовать замены в автомобилях с большим пробегом. Также стоит помнить о регулировке клапанных зазоров каждые 30 000-50 000 км.

Хорошим выбором также является 4-цилиндровый 2.0 мощностью 140 л.с. двигатель M4R, который работает только в паре с бесступенчатой трансмиссией. Впрочем, это редкость на рынке.

Турбодвигатели

До 2018 года Megane IV оснащался двигателем H5Ft, то есть 1.2 TCe мощностью 100 л.с. или 132 л.с. К сожалению, он не является лучшим, потому что иногда расходует чрезмерное количество моторного масла (обычно в этом виноваты изношенные стенки цилиндров). Ремонта стоит дорого, но не гарантирует успеха. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь иногда у него растягивается цепь ГРМ.

Гораздо меньше проблем с более новым двигателем H5Ht 1.3 TCe. Он выпускается с 2018 года в разных вариантах мощности: 114, 115, 140, 158, 159 и 160 л.с. Он также 4-цилиндровый и имеет прямой впрыск.

Пользователи часто замечают эффект накопления масла. Это признак того, что топливо попадает в масло. Как с этим бороться? Частые проверки уровня масла плюс замены и хорошее топливо.

Дизельные двигатели

Лучшим дизелем является K9K, то есть всем известный 1,5 dCi. Можно выбрать из следующих версий: 90, 110, 115 л.с. К сожалению, все они уже имеют сажевый фильтр, откуда и начинаются первые проблемы. Поэтому важно использовать синтетическое масло Elf 5W30 FullTech и менять его не реже, чем каждые 10 000-15 000 км. Также типичной поломкой K9K является повреждение форсунок, что не является большой проблемой, ведь они служат 200 000-300 000 км.

У более нового дизеля R9N, то есть 1.6 dCi мощностью 130 л.с. или 163 л.с., к сожалению, случаются растяжения цепи ГРМ, а замена стоит недешево. Также есть проблемы с головкой блока цилиндров.

Еще один дизельный агрегат R9N 1.8 на 150 л.с. заслужил хорошую репутацию, но он достаточно редкий и имеет дорогие запчасти.

Подвеска

Общая оценка долговечности остальных компонентов Megane IV положительная. Конечно, здесь есть проблемы с подвеской, но ее ремонт не слишком дорогой. Как правило, первыми изнашиваются тяги стабилизатора и верхние подшипники стойки МакФерсона. Через примерно 100 000-150 000 км нужно заменить рычаги.

Бывает, что передние амортизаторы издают неприятные звуки. Замена подшипника в полуоси достаточно дорогая (у более мощных бензиновых двигателях он иногда портится). Система рулевого управления задним колесом (опция под названием 4Control) также дорогая в ремонте.

Коробка передач EDC

Следует быть осторожным в отношении коробок передач с двойным сцеплением. Во время начального периода производства EDC имел серьезные проблемы с качеством, например, его кожухи трескались. Сегодня это случается реже, но после пробега в районе 200 000-250 000 км может потребоваться замена сцепления и двухмассового маховика, возможны утечки и проблемы с рулевым управлением. Стоимость ремонта достаточно высока, поэтому гораздо безопаснее выбрать механику.

Другие компоненты

У Megane IV были проблемы с электроникой: мультимедийные системы зависали, а система бесключевого доступа выходила из строя. К счастью, в значительно меньшем количестве, чем у модели второго поколения, которая имеет худшую репутацию среди подержанных Megane.

В начале производства автомобиль также имел ряд некачественных защелок, которые в экстремальных случаях могли ослабиться и открыть капот во время движения.

У Megane четвертого поколения также нужно проверить задние сливные каналы, которые могут забиться, тогда через динамики вода будет вытекать в салон.

Ранее мы писали, стоит ли покупать подержанные Volkswagen Passat B8 и Skoda Octavia третьего поколения.

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