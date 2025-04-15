Что нужно знать перед покупкой подержанного Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 — универсал и седан. Фото: VW

Volkswagen Passat много лет является одним из любимцев украинских водителей на вторичном рынке. Стоит ли рассмотреть для приобретения поколение B8 (2014-2023), и авто с каким двигателем лучше выбрать — с TSI или с легендарным TDI.

Об этом написал Interia.

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Дизельные двигатели

У модели удачные дизельные двигатели: и редкий 1.6 TDI (120 л.с.), и популярный 2.0 TDI (150-240 л.с.) получают хорошие отзывы. С приводом масляной помпы проблем нет, а водяная помпа имеет приличную долговечность.

К сожалению, пользователи дизельных двигателей имеют проблемы с системой AdBlue. Хотя система каталитического восстановления (SCR), которая требует долива мочевины (AdBlue), устанавливалась не во всех версиях. В двигатель 1.6 TDI ее установили в июне 2019 года, а в 2.0 TDI мощностью 150 л.с. — в октябре 2017 года.

Бензиновые двигатели

Проблемную серию двигателей EA111 в старших поколениях Passat B8 заменили на моторы серии ГРМ EA211. Сначала они имели мощность 1.4 (125 и 150 л.с.; гибрид 156 л.с.), позже 1.5 (150 л.с.).

О каких-то серьезных проблемах с этими двигателями никто не слышал. Конечно, у них непосредственный впрыск, поэтому нагар во впускной системе не редкость, но периодическая чистка решает эту проблему.

Что касается 1.5 TSI пользователи сообщают о проблеме неравномерного запуска, но ее можно устранить, загрузив новое программное обеспечение.

Гораздо худшими последствиями могут быть течи в интеркулере и попадание жидкости во впускной коллектор. Также этот мотор издает странные механические шумы, но они обычно вызваны штоком турбокомпрессора, что не влияет на долговечность системы или впечатления от вождения.

Заменяя комплект зубчатого ремня в 1,5 TSI, помните, что это должна сделать мастерская, которая может должным образом настроить регуляторы распределительного вала. Без него машина все равно будет работать, но может сжечь много топлива и не будет иметь заводских характеристик.

Хорошим выбором являются также большие бензиновые двигатели: 1.8 TSI (180 л.с.) и 2.0 TSI (190-280 л.с.). Это модернизированные агрегаты, в которых перерасход масла практически отсутствует. Интересно, что их цепи ГРМ служат недолго — их нужно менять после пробега около 200 000 км.

Мощные бензиновые двигатели означают не только достаточно высокий расход топлива, но и хорошую производительность — 280 HP EA888 evo4 с механической коробкой передач разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды. Также большим преимуществом двигателей 2.0 TSI является то, что их довольно часто можно встретить с полным приводом.

Проблемы коробки передач

Passat доступен с двумя типами автоматической коробки передач с двойным DSG с мокрым и сухим сцеплениями. Первые немного выносливее (проблемы начинаются примерно с 250 000 км), вторые менее (с 200 000 км), но имеют немногим более дешевые запчасти.

Двухмассовый маховик и узел сцепления изнашиваются, мехатроника выходит из строя.

Какая коробка передач можно узнать по наклейке в нише запасного колеса. Имеют мокрые сцепления коробки: DQ250, DQ381, DQ550 и DL501, а DQ200 — сухие.

Система охлаждения

В начале производства Passat B8 вместо охлаждающей жидкости G12 использовал G13 с добавлением специального силикатного саше. Иногда о наличии этого пакетика указывала наклейка на расширительном бачке, но не всегда.

Если автомобиль не обслуживался должным образом, возможно, мешок не был заменен, поэтому он течет и забивает систему охлаждения. Но в более новых моделях Passat B8 стандартом является замена резервуаров на новые и заполнение безотказной жидкостью G12 Evo.

Другие популярные неисправности

Автомобили могут иметь проблемы с шумными рулевыми механизмами — стоит проверить этот элемент перед покупкой, потому что регенерация стоит дорого.

Также существуют неполадки с вентиляционными отверстиями, шумным люком, а если в машине камера заднего вида, то может заклинить двигатель, который ее активирует.

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