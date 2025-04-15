Що потрібно знати перед купівлею вживаного Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 — універсал та седан. Фото: VW

Volkswagen Passat багато років є одним з улюбленців українських водіїв на вторинному ринку. Чи варто розглянути для придбання покоління B8 (2014-2023), та авто з яким двигун краще обрати — з TSI або з легендарним TDI.

Про це написав Interia.

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Дизельні двигуни

У моделі вдалі дизельні двигуни: і рідкісний 1.6 TDI (120 к. с.), і популярний 2.0 TDI (150-240 к. с.) отримують гарні відгуки. З приводом масляної помпи проблем немає, а водяна помпа має пристойну довговічність.

На жаль, користувачі дизельних двигунів мають проблеми з системою AdBlue. Хоча система каталітичного відновлення (SCR), яка вимагає доливання сечовини (AdBlue), встановлювалася не в усіх версіях. У двигун 1.6 TDI її встановили в червні 2019 року, а у 2.0 TDI потужністю 150 к.с. — у жовтні 2017 року.

Бензинові двигуни

Проблемну серію двигунів EA111 у старших поколіннях Passat B8 замінили на мотори серії ГРМ EA211. Спочатку вони мали потужність 1.4 (125 і 150 к.с.; гібрид 156 к.с.), пізніше 1.5 (150 к.с.).

Про якісь серйозні проблеми з цими двигунами ніхто не чув. Звичайно, у них безпосереднє уприскування, тому нагар у впускній системі не рідкість, але періодична чистка розв’язує цю проблему.

Що стосується 1.5 TSI користувачі повідомляють про проблему нерівномірного запуску, але її можна усунути, завантаживши нове програмне забезпечення.

Набагато гіршими наслідками можуть бути течі в інтеркулері та потрапляння рідини у впускний колектор. Також цей мотор видає дивні механічні шуми, але вони зазвичай спричинені штоком турбокомпресора, що не впливає на довговічність системи чи враження від водіння.

Замінюючи комплект зубчастого ременя в 1,5 TSI, пам’ятайте, що це має зробити майстерня, яка може належним чином налаштувати регулятори розподільного вала. Без нього машина все одно буде працювати, але може спалити багато пального та не матиме заводських характеристик.

Хорошим вибором є також більші бензинові двигуни: 1.8 TSI (180 к.с.) та 2.0 TSI (190-280 к.с.). Це модернізовані агрегати, в яких перевитрата масла практично відсутня. Цікаво, що їхні ланцюги ГРМ служать недовго — їх потрібно міняти після пробігу близько 200 000. км.

Потужні бензинові двигуни означають не лише досить високу витрату палива, але й гарну продуктивність — 280 HP EA888 evo4 з механічною коробкою передач розганяється до 100 км/год за 5,1 секунди. Також великою перевагою двигунів 2.0 TSI є те, що їх досить часто можна зустріти з повним приводом.

Проблеми коробки передач

Passat доступний з двома типами автоматичної коробки передач з подвійним DSG з мокрим та сухим зчепленнями. Перші трохи витриваліші (проблеми починаються приблизно з 250 000 км), другі менш (з 200 000 км), але мають трохи дешевші запчастини.

Двомасовий маховик та вузол зчеплення зношуються, мехатроніка виходить з ладу.

Яка коробка передач можна дізнатися по наклейці в ніші запасного колеса. Мають мокрі зчеплення коробки: DQ250, DQ381, DQ550 і DL501, а DQ200 — сухі.

Система охолодження

На початку виробництва Passat B8 замість охолоджувальної рідини G12 використовував G13 з додаванням спеціального силікатного саше. Іноді про наявність цього пакетика вказувала наклейка на розширювальному бачку, але не завжди.

Якщо автомобіль не обслуговувався належним чином, можливо, мішок не був замінений, тому він тече та забиває систему охолодження. Але в новіших моделях Passat B8 стандартом є заміна резервуарів на нові та заповнення безвідмовною рідиною G12 Evo.

Інші популярні несправності

Автомобілі можуть мати проблеми з шумними рульовими механізмами — варто перевірити цей елемент перед купівлею, тому що регенерація коштує дорого.

Також існують негаразди з вентиляційними отворами, шумним люком, а якщо в машині камера заднього виду, то може заклинити двигун, який її активує.

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