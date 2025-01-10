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Старый VW и 30-летний ВАЗ — какие б/у авто продавали украинцам

10 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Каких б/у автомобилей больше всего на рынке Украины — будете удивлены
2008 Volkswagen Passat Wagon. Фото: carbuzz.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По данным агрегатора Automoto, в 2024 году среди десяти самых популярных марок легковушек, которые предлагались украинцам в объявлениях о продаже авто, с большим отрывом лидируют Volkswagen и ВАЗ. Первая марка традиционно популярна среди автолюбителей, а вторая — символизирует тяжелый процесс расставания с имперским прошлым.

Анализ предложений провели специалисты Института исследований авторынка.

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Volkswagen

В течение года создали 293 618 объявлений с предложениями на продажу различных моделей (18,4% от общего количества). Средний возраст автомобилей составлял 15,8 года с пробегом 245 000 км по цене 7200 долларов.

Volkswagen уже много лет остается лидером украинского рынка из-за своей репутации среди автомехаников, которые советуют эту марку своим клиентам, как надежную, универсальную и ремонтопригодную машину. Плюс большое количество авто немецкого бренда импортируется из Европы, где Volkswagen является одним из самых массовых автомобилей.

ТОП-10 марок авто с предложением о продаже в 2024 году в Украине.
Инфографика: Институт исследований авторынка

ВАЗ (Lada)

За год было создано 283 952 объявлений (17,8%) с предложением купить ВАЗ (Lada) среднего возраста 28,2 года с пробегом 192 000 км по цене 1100 долларов.

Тяжелое наследие СССР до сих пор держится на второй позиции. Среди других советских автомобилей продукция Волжского автозавода была наделена наименьшим количеством трагических проблем, поэтому "Лады" и "Жигули" были желанной покупкой на тогдашнем закрытом рынке. Сейчас, несмотря на немалый возраст и довольно странное значение среднего пробега в объявлениях, за небольшие деньги можно приобрести авто, которое будет простым в ремонте и до сих пор способно самостоятельно передвигаться.

Ранее мы писали, где в Украине можно купить подержанное авто за 2900 долларов. Также статистика показала, как в Украине подешевели автомобили с пробегом.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:54 Штрафы и тюрьма — что категорически запретят во время тревог

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