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Старий VW та 30-річний ВАЗ — які вживані авто продавали українцям

10 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Яких вживаних автомобілів найбільше на ринку України — будете здивовані
2008 Volkswagen Passat Wagon. Фото: carbuzz.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

За даними агрегатора Automoto, у 2024 році серед десяти найпопулярніших марок легковиків, які пропонувалися українцям в оголошеннях про продаж авто, з великим відривом лідирують Volkswagen та ВАЗ. Перша марка традиційно популярна серед автолюбителів, а друга — символізує важкий процес прощання з імперським минулим.

Аналіз пропозицій провели фахівці Інституту досліджень авторинку.

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Volkswagen

Протягом року створили 293 618 оголошень з пропозиціями на продаж різних моделей (18,4% від загальної кількості). Середній вік автомобілів становив 15,8 року з пробігом 245 000 км за ціною 7200 доларів.

Volkswagen вже багато років залишається лідером українського ринку через свою репутацію серед автомеханіків, які радять цю марку своїм клієнтам, як надійну, універсальну та ремонтопридатну машину. Плюс велика кількість авто німецького бренду імпортується з Європи, де Volkswagen є одним з наймасовіших автомобілів.

ТОП-10 марок авто з пропозицією про продаж у 2024 році в Україні.
Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

ВАЗ (Lada)

За рік було створено 283 952 оголошень (17,8%) з пропозицією купити ВАЗ (Lada) середнього віку 28,2 року з пробігом 192 000 км за ціною 1100 доларів.

Тяжка спадщина СРСР досі тримається на другій позиції. З поміж інших радянських автомобілів продукція Волзького автозаводу була наділена найменшою кількістю трагічних проблем, тому "Лади" та "Жигулі" були бажаною покупкою на тодішньому закритому ринку. Зараз, попри чималий вік та доволі дивне значення середнього пробігу в оголошеннях, за невеличкі гроші можна придбати авто, яке буде простим у ремонті та досі здатне самостійно пересуватися.

Раніше ми писали, де в Україні можна купити вживане авто за 2900 доларів. Також статистика показала, як в Україні подешевшали автомобілі з пробігом.

авто Україна автомобіль Volkswagen продаж авто вживані авто

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