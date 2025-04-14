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Худшие подержанные авто по версии немецкого ADAC — исследование

14 апреля 2025 17:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные авто, которые ломаются чаще других — список удивит
2021 Toyota Yaris. Фото: autoexpress.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Общегерманский автомобильный клуб ADAC опубликовал рейтинг-2025 наиболее подверженных поломкам подержанных авто в отдельных классах. Среди ненадежных машин на удивление много моделей Toyota, что стало самым большим сюрпризом.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Распространенный дефект

Растет количество поломок электрооборудования: в 2024 году владельцы обращались за помощью 43 678 раз, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако, как отмечает ADAC, это не повод для беспокойства, а вполне нормальное явление, поскольку увеличивается количество моделей с системами электропривода.

Самые ненадежные авто класса B

  • Opel Meriva (2016-2017)
  • Toyota Yaris (2021-2022)
  • Toyota Yaris Cross (2022)

Самые ненадежные авто класса С

  • Opel Zafira (2015)
  • Renault Scenic (2015, 2018-2019)
  • Renault Megane (2016)
  • Toyota C-HR (2018-2022)
  • Mazda3 (2019)
  • Mazda CX-30 (2020)
  • Ford Kuga (2021)

Самые ненадежные авто класса D

  • Opel Insignia (2015-2018, 2022)
  • Toyota RAV4 (2017-2022)
  • Ford S-MAX (2016-2018)
  • Hyundai IONIQ 5 (2022)

Самые ненадежные коммерческие авто

  • Renault Master (2019-2020)
  • Fiat Ducato (2015-2017, 2019-2021)
  • Ford Transit (2015)

Что чаще всего ломается

Стартерная батарея в течение многих лет является самой распространенной причиной поломок авто в Германии. В 2015 году 35,7% неисправностей были вызваны аккумулятором 12 В. В 2024 году уже 44,9% неисправностей были вызваны разряженной АКБ.

Второй причиной поломок являются проблемы с двигателем или электроникой двигателя (22,1%). В случае с двигателями внутреннего сгорания это системы впрыска и зажигания, тогда как у электромобилей это система высокого напряжения. На третьем месте — неисправности, связанные со стартером, генератором, электрической системой автомобиля или освещением (10,6%). Далее следуют дефекты шин (8,8%).

Как Toyota оказалась в этом списке

После просмотра результатов Toyota объяснила, что у этих моделей были проблемы с аккумулятором. По словам представителей японской корпорации, во многих случаях батареи в пораженных транспортных средствах были заменены на более мощные версии бесплатно по трехлетней гарантии производителя или в рамках индивидуального соглашения о доброжелательности. А новые транспортные средства больше не будут оснащаться более слабыми аккумуляторами.

Ранее мы публиковали рейтинг самых опасных водителей Европы. Также эксперты объяснили, стоит ли покупать подержанный аккумулятор для автомобиля.

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