Выгодно ли покупать подержанный аккумулятор для авто

Замена аккумулятора. Фото: supercheapauto.com.au

В стремлении сэкономить, некоторые автовладельцы рассматривают приобретение подержанного аккумулятора для машины. Однако, этот вариант может обернуться еще большими проблемами: риск неожиданного выхода АКБ из строя слишком высок, плюс использование некачественной батареи угрожает электросистеме автомобиля и может привести к еще большим затратам на ремонт.

Об этом предупредил Autogid.

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Риск подержанной АКБ

Основной риск подержанной батареи — неизвестный остаточный ресурс. АКБ в автомобилях обычно служат 3-5 лет. Поэтому даже если батарея выглядит хорошо, ее реальное состояние может быть не идеальным.

Невидимые дефекты

Если, на первый взгляд, внешность батареи вызывает доверие, ее внутренние пластины могут быть повреждены из-за глубоких разрядов или неправильной эксплуатации. Коррозия на клеммах или микротрещины в корпусе могут привести к потере емкости и нестабильной работе.

Никаких гарантий

Большинство продавцов подержанных аккумуляторов не дают гарантий или предлагают минимальный срок защиты. В случае выхода батареи из строя уже через несколько недель покупатель останется с бесполезным устройством и необходимостью дополнительных расходов.

Стоит ли покупать

Подержанный аккумулятор — это лотерея. Несмотря на привлекательную цену, б/у батарея в большинстве случаев быстро выйдет из строя. Гораздо более разумная инвестиция — новая АКБ, которая прослужит несколько лет и не подведет в ответственный момент.

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