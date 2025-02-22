Сколько времени служит автомобильный аккумулятор

Замена аккумулятора. Фото: crossroadshelpline.com

Зимние холода могут вызвать проблемы с автомобильными аккумуляторами, и если машина трудно заводиться, это может быть знаком. Как правильно оценить состояние батареи, прежде чем тратить деньги на замену.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Срок годности батареи

По данным Firestone Complete Auto Care, большинство автомобильных аккумуляторов служат от трех до пяти лет. После пяти лет поломка более вероятна, особенно при экстремальных температурах. Холод означает, что батарея держит меньше заряда. Кроме того, морозы сгущают моторное масло, заставляя аккумулятор работать интенсивнее, чтобы запускать двигатель.

Когда время замены

Нужно следить за такими признаками:

медленное прокручивание при запуске;

тусклые фары;

низкий звук клаксона;

предупреждение на панели приборов;

раздутый аккумулятор или утечка кислоты.

Проверка на пригодность

Специальные машины в автосервисе проверяют напряжение при выключенном и работающем двигателе, чтобы точно определить, вышел ли из строя аккумулятор, генератор или другая система. Возможно, батарею просто нужно зарядить. Быстрая проверка может спасти от лишней траты денег на замену аккумулятора, когда настоящая проблема заключается, например, в генераторе.

Ранее мы писали, почему заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ. Также эксперты объяснили, как восстановить мертвый аккумулятор авто копеечным способом.