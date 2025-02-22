Скільки часу служить автомобільний акумулятор

Заміна акумулятора. Фото: crossroadshelpline.com

Зимові холоди можуть спричинити проблеми з автомобільними акумуляторами, і якщо машина важко заводитися, це може бути знаком. Як правильно оцінити стан батареї, перш ніж витрачати гроші на заміну.

Про це написав Motor Biscuit.

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Термін придатності батареї

За даними Firestone Complete Auto Care, більшість автомобільних акумуляторів служать від трьох до п'яти років. Після п’яти років поломка ймовірніша, особливо при екстремальних температурах. Холод означає, що батарея тримає менше заряду. Окрім того, морози згущують моторну оливу, змушуючи акумулятор працювати інтенсивніше, щоб запускати двигун.

Коли час заміни

Потрібно слідкувати за такими ознаками:

повільне прокручування під час запуску;

тьмяні фари;

низький звук клаксона;

попередження на панелі приладів;

роздутий акумулятор або витік кислоти.

Перевірка на придатність

Спеціальні машини в автосервісі перевіряють напругу при вимкненому та робочому двигуні, щоб точно визначити, чи вийшов з ладу акумулятор, генератор або інша система. Можливо, батарею просто потрібно зарядити. Швидка перевірка може врятувати від зайвої витрати грошей на заміну акумулятора, коли справжня проблема полягає, наприклад, у генераторі.

Раніше ми писали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ. Також експерти пояснили, як відновити мертвий акумулятор авто копієчним способом.