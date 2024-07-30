Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ arrow

Чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ

30 липня 2024 06:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Заводські акумулятори служать в авто довше, ніж магазинні АКБ — причини
Автомобільний акумулятор. Фото: mach1services.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Останнім часом водіїв скаржаться, що нові АКБ, куплені в автомагазинах, розряджаються помітно швидше за акумулятори, які свого часу були встановлені на заводі під час збірки автомобіля. Якщо найпоширеніші заводські свинцево-кислотні батареї працюють в середньому чотири роки, то магазинні — два-три роки.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

АКБ з заводу

Виробники транспортних засобів та акумуляторів пов'язані жорсткими контрактними зобов'язаннями. Якщо якістю батарей не влаштовуватиме автозавод, то він просто відмовиться від постачальника такого товару.

Інжинірингові центри автомобільних компаній проводять випробування батарей. У результаті виробляються досить серйозні вимоги, яким має відповідати кожна партія запчастин, що надходить на конвеєр.

АКБ з магазину

У гуртових та роздрібних мережах система відбору постачальників набагато лояльніша або й відсутня взагалі. Також впливати на якість батареї можуть неналежні умови транспортування та зберігання товару.

У продажу трапляються підозріло легкі батареї, що поступаються за масою 3-4 кг АКБ того ж розміру зі схожими електричними показниками. Це означає, що виробник заощадив на свинці. Але що більша сумарна площа пластин, то значнішим є струм, який може видати батарея в стартерному режимі розряду, то й вищим буде запас її енергії. І навпаки.

Який АКБ вибрати

Чотири-п'ять років служать вироби з технологією EFB. Здатні витримати шість-вісім років батареї AGM. Але в них є один суттєвий мінус — висока вартість.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.

авто поради автомобіль батарея

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ