Заводські акумулятори служать в авто довше, ніж магазинні АКБ — причини

Автомобільний акумулятор. Фото: mach1services.com

Останнім часом водіїв скаржаться, що нові АКБ, куплені в автомагазинах, розряджаються помітно швидше за акумулятори, які свого часу були встановлені на заводі під час збірки автомобіля. Якщо найпоширеніші заводські свинцево-кислотні батареї працюють в середньому чотири роки, то магазинні — два-три роки.

Про це написав Dexpens.

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АКБ з заводу

Виробники транспортних засобів та акумуляторів пов'язані жорсткими контрактними зобов'язаннями. Якщо якістю батарей не влаштовуватиме автозавод, то він просто відмовиться від постачальника такого товару.

Інжинірингові центри автомобільних компаній проводять випробування батарей. У результаті виробляються досить серйозні вимоги, яким має відповідати кожна партія запчастин, що надходить на конвеєр.

АКБ з магазину

У гуртових та роздрібних мережах система відбору постачальників набагато лояльніша або й відсутня взагалі. Також впливати на якість батареї можуть неналежні умови транспортування та зберігання товару.

У продажу трапляються підозріло легкі батареї, що поступаються за масою 3-4 кг АКБ того ж розміру зі схожими електричними показниками. Це означає, що виробник заощадив на свинці. Але що більша сумарна площа пластин, то значнішим є струм, який може видати батарея в стартерному режимі розряду, то й вищим буде запас її енергії. І навпаки.

Який АКБ вибрати

Чотири-п'ять років служать вироби з технологією EFB. Здатні витримати шість-вісім років батареї AGM. Але в них є один суттєвий мінус — висока вартість.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.