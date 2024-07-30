Заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ — причины

Почему заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ
В последнее время водителей жалуются, что новые АКБ, купленные в автомагазинах, разряжаются заметно быстрее аккумуляторов, которые в свое время были установлены на заводе во время сборки автомобиля. Если самые распространенные заводские свинцово-кислотные батареи работают в среднем четыре года, то магазинные — два-три года.
Об этом написал Dexpens.
АКБ с завода
Производители транспортных средств и аккумуляторов связаны с жесткими контрактными обязательствами. Если качеством батарей не будет устраивать автозавод, он просто откажется от поставщика такого товара.
Инжиниринговые центры автомобильных компаний производят испытания батарей. В результате вырабатываются серьезные требования, которым должна отвечать каждая партия запчастей, поступающая на конвейер.
АКБ из магазина
В оптовых и розничных сетях система отбора поставщиков гораздо более лояльная или отсутствует вовсе. Также влиять на качество батареи могут ненадлежащие условия транспортировки и хранения товара.
В продаже попадаются подозрительно легкие батареи, уступающие по массе 3-4 кг АКБ того же размера со схожими электрическими показателями. Это означает, что производитель сэкономил на свинце. Но чем больше суммарная площадь пластин, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, тем и выше будет запас ее энергии. И наоборот.
Какой АКБ выбрать
Четыре-пять лет служат изделия с технологией EFB. Способны выдержать шесть-восемь лет батареи AGM. Но у них есть один существенный минус — высокая стоимость.
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