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Почему заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ

30 июля 2024 06:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ — причины
Автомобильный аккумулятор. Фото: mach1services.com
Святослав Мотюженко - Редактор

В последнее время водителей жалуются, что новые АКБ, купленные в автомагазинах, разряжаются заметно быстрее аккумуляторов, которые в свое время были установлены на заводе во время сборки автомобиля. Если самые распространенные заводские свинцово-кислотные батареи работают в среднем четыре года, то магазинные — два-три года.

Об этом написал Dexpens.

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АКБ с завода

Производители транспортных средств и аккумуляторов связаны с жесткими контрактными обязательствами. Если качеством батарей не будет устраивать автозавод, он просто откажется от поставщика такого товара.

Инжиниринговые центры автомобильных компаний производят испытания батарей. В результате вырабатываются серьезные требования, которым должна отвечать каждая партия запчастей, поступающая на конвейер.

АКБ из магазина

В оптовых и розничных сетях система отбора поставщиков гораздо более лояльная или отсутствует вовсе. Также влиять на качество батареи могут ненадлежащие условия транспортировки и хранения товара.

В продаже попадаются подозрительно легкие батареи, уступающие по массе 3-4 кг АКБ того же размера со схожими электрическими показателями. Это означает, что производитель сэкономил на свинце. Но чем больше суммарная площадь пластин, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, тем и выше будет запас ее энергии. И наоборот.

Какой АКБ выбрать

Четыре-пять лет служат изделия с технологией EFB. Способны выдержать шесть-восемь лет батареи AGM. Но у них есть один существенный минус — высокая стоимость.

Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.

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