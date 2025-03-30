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Нужно ли заряжать новый аккумулятор для авто

30 марта 2025 20:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Надо ли заряжать новый аккумулятор для авто после магазина
Зарядка АКБ. Фото: telletire.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Перед покупкой нового аккумулятора автолюбителям следует учесть несколько условий. Помните, неправильная температура в помещении магазина и длительное хранение могут существенно повлиять на производительность АКБ.

Об этом сообщил ATL.

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Если с даты изготовления батареи не прошло более шести месяцев, ее можно брать. В случае, когда прошел год или больше, стоит отказаться от покупки или попросить существенную скидку. Лишние полгода на полке могут существенно снизить уровень заряда.

Также могут разрядить батарею от 20% до 40% условия хранения в торговом помещении:

  • высокий уровень влажности;
  • запыленный воздух;
  • температура (должна быть от 5 °C до 20 °C).

Как проверить уровень заряда

Стоит попросить у продавца воспользоваться нагрузочной вилкой. Под ее действием напряжение не должно быть ниже 9 В, а напряжение на клеммах в обычном состоянии не должно быть ниже 12,6 В.

Ранее мы писали, что означают разные символы на аккумуляторе автомобиля. Также эксперты объяснили, зачем в автомобиль устанавливать две АКБ.

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