Надо ли заряжать новый аккумулятор для авто после магазина

Нужно ли заряжать новый аккумулятор для авто
Перед покупкой нового аккумулятора автолюбителям следует учесть несколько условий. Помните, неправильная температура в помещении магазина и длительное хранение могут существенно повлиять на производительность АКБ.
Об этом сообщил ATL.
Причины саморазрядки АКБ
Если с даты изготовления батареи не прошло более шести месяцев, ее можно брать. В случае, когда прошел год или больше, стоит отказаться от покупки или попросить существенную скидку. Лишние полгода на полке могут существенно снизить уровень заряда.
Также могут разрядить батарею от 20% до 40% условия хранения в торговом помещении:
- высокий уровень влажности;
- запыленный воздух;
- температура (должна быть от 5 °C до 20 °C).
Как проверить уровень заряда
Стоит попросить у продавца воспользоваться нагрузочной вилкой. Под ее действием напряжение не должно быть ниже 9 В, а напряжение на клеммах в обычном состоянии не должно быть ниже 12,6 В.
Ранее мы писали, что означают разные символы на аккумуляторе автомобиля. Также эксперты объяснили, зачем в автомобиль устанавливать две АКБ.
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