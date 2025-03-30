Чи треба заряджати новий акумулятор для авто після магазину

Зарядження АКБ. Фото: telletire.com

Перед купівлею нового акумулятора автолюбителям слід врахувати кілька умов. Пам’ятайте, неправильна температура у приміщенні магазину та тривале зберігання можуть суттєво вплинути на продуктивність АКБ.

Про це повідомив ATL.

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Якщо з дати виготовлення батареї не минуло понад шість місяців, її можна брати. У випадку, коли минув рік або більше, варто відмовитися від купівлі або попросити суттєву знижку. Зайві пів року на полиці можуть суттєво знизити рівень заряду.

Також можуть розрядити батарею від 20% до 40% умови зберігання у торговому приміщенні:

високий рівень вологості;

запилене повітря;

температура (повинна бути від 5 °C до 20 °C).

Як перевірити рівень заряду

Варто попросити у продавця скористатися навантажувальною вилкою. Під її дією напруга не повинна бути нижче 9 В, а напруга на клемах у звичайному стані не повинна бути нижче 12,6 В.

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