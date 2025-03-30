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Чи потрібно заряджати новий акумулятор для авто

30 березня 2025 20:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чи треба заряджати новий акумулятор для авто після магазину
Зарядження АКБ. Фото: telletire.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Перед купівлею нового акумулятора автолюбителям слід врахувати кілька умов. Пам’ятайте, неправильна температура у приміщенні магазину та тривале зберігання можуть суттєво вплинути на продуктивність АКБ.

Про це повідомив ATL.

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Якщо з дати виготовлення батареї не минуло понад шість місяців, її можна брати. У випадку, коли минув рік або більше, варто відмовитися від купівлі або попросити суттєву знижку. Зайві пів року на полиці можуть суттєво знизити рівень заряду. 

Також можуть розрядити батарею від 20% до 40% умови зберігання у торговому приміщенні:

  • високий рівень вологості;
  • запилене повітря;
  • температура (повинна бути від 5 °C до 20 °C).

Як перевірити рівень заряду

Варто попросити у продавця скористатися навантажувальною вилкою. Під її дією напруга не повинна бути нижче 9 В, а напруга на клемах у звичайному стані не повинна бути нижче 12,6 В.

Раніше ми писали, що означають різні символи на акумуляторі автомобіля. Також експерти пояснили, навіщо в автомобіль встановлювати дві АКБ.

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