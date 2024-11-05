Акумулятор в авто — значення символів, які має знати кожний водій

Автомобільний акумулятор. Фото: drossel.ua

На автомобільній батареї можна знайти безліч позначок, але багато водіїв зазвичай зосереджуються лише на таких характеристиках, як напруга, пусковий струм та місткість. Проте існують й інші важливі показники, які не менш значущі, але не завжди зрозумілі.

Детальніше цю тему дослідив Dexpens.

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Перекреслена сигарета

Поряд з АКБ заборонено курити, також не допускаються відкритий вогонь, сірники, запальнички та будь-які інші джерела іскор. Особливо, коли батарея стоїть на зарядці. Якщо клеми під’єднані, вогонь може розплавити корпус і з нього почне витікати кислота. Це небезпечно.

Феєрверк

Коли батарея перебуває на заряджанні, через клапан відбувається виділення суміші газів. Тому дивіться пункт вище. Якщо іскри потраплять на батарею, може статись вибух.

Обличчя в окулярах

Попереджає про те, що всі роботи з АКБ слід виконувати лише в захисних окулярах або краще в масці, щоб захистити очі та обличчя від кислоти.

Перекреслені діти

Не можна підпускати до акумулятора дітей у жодному разі. Особливо, якщо з батареєю проводяться якісь роботи.

Долоня, на котру крапає з колби

Працювати з АКБ можна лише в захисних рукавичках, котрі обмежать контакт рук з кислотою. Якщо на шкірі опиниться електроліт, він викличе опіки.

Людина читає книжку

Водію потрібно взяти до рук інструкцію перед тим, як братись за роботу над АКБ. Вимога дуже проста, але чомусь її мало хто виконує.

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