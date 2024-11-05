Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Що означають різні символи на акумуляторі автомобіля arrow

Що означають різні символи на акумуляторі автомобіля

5 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Акумулятор в авто — значення символів, які має знати кожний водій
Автомобільний акумулятор. Фото: drossel.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На автомобільній батареї можна знайти безліч позначок, але багато водіїв зазвичай зосереджуються лише на таких характеристиках, як напруга, пусковий струм та місткість. Проте існують й інші важливі показники, які не менш значущі, але не завжди зрозумілі.

Детальніше цю тему дослідив Dexpens.

Читайте також:
  • Перекреслена сигарета

Поряд з АКБ заборонено курити, також не допускаються відкритий вогонь, сірники, запальнички та будь-які інші джерела іскор. Особливо, коли батарея стоїть на зарядці. Якщо клеми під’єднані, вогонь може розплавити корпус і з нього почне витікати кислота. Це небезпечно.

  • Феєрверк

Коли батарея перебуває на заряджанні, через клапан відбувається виділення суміші газів. Тому дивіться пункт вище. Якщо іскри потраплять на батарею, може статись вибух.

  • Обличчя в окулярах

Попереджає про те, що всі роботи з АКБ слід виконувати лише в захисних окулярах або краще в масці, щоб захистити очі та обличчя від кислоти.

  • Перекреслені діти

Не можна підпускати до акумулятора дітей у жодному разі. Особливо, якщо з батареєю проводяться якісь роботи.

  • Долоня, на котру крапає з колби

Працювати з АКБ можна лише в захисних рукавичках, котрі обмежать контакт рук з кислотою. Якщо на шкірі опиниться електроліт, він викличе опіки.

  • Людина читає книжку

Водію потрібно взяти до рук інструкцію перед тим, як братись за роботу над АКБ. Вимога дуже проста, але чомусь її мало хто виконує.

Раніше ми писали, як відновити мертвий акумулятор авто копієчним способом. Також експерти розповіли, як вберегти акумулятор авто взимку.

поради знаки батарея автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:46 З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка

01:32 Продавав трофейну зброю для допомоги ЗСУ — як покарав суд

00:30 Які документи мають бути при собі у військового

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

01:46 З якого курсу студентів чекає обов'язкова військова підготовка

01:32 Продавав трофейну зброю для допомоги ЗСУ — як покарав суд

00:30 Які документи мають бути при собі у військового

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі