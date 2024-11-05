Аккумулятор в авто — значение символов, которые должен знать каждый водитель

Автомобильный аккумулятор. Фото: drossel.ua

На автомобильной батарее можно найти множество меток, но многие водители обычно сосредотачиваются только на таких характеристиках, как напряжение, пусковой ток и емкость. Однако существуют и другие важные показатели, не менее значимые, но не всегда понятные.

Детальнее эту тему исследовал Dexpens.

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Перечеркнутая сигарета

Рядом с АКБ запрещено курить, также не допускаются открытый огонь, спички, зажигалки и другие источники искр. Особенно когда батарея стоит на зарядке. Если клеммы подключены, огонь может расплавить корпус и из него начнет вытекать кислота. Это небезопасно.

Фейерверк

Когда батарея находится на подзарядке, через клапан происходит выделение смеси газов. Потому смотрите пункт выше. Если искры попадут на батарею, может произойти взрыв.

Лицо в очках

Предупреждает, что все работы с АКБ следует выполнять только в защитных очках или лучше в маске, чтобы защитить глаза и лицо от кислоты.

Перечеркнутые дети

Ни в коем случае нельзя подпускать к аккумулятору детей. Особенно, если с батареей производятся какие-то работы.

Ладонь, на которую капает с колбы

Работать с АКБ можно только в защитных перчатках, которые ограничат контакт рук с кислотой. Если на коже окажется электролит, он вызовет ожоги.

Человек читает книгу

Водителю нужно взять в руки инструкцию перед тем, как браться за работу с АКБ. Требование очень простое, но почему-то его мало кто выполняет.

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