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Что означают разные символы на аккумуляторе автомобиля

5 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Аккумулятор в авто — значение символов, которые должен знать каждый водитель
Автомобильный аккумулятор. Фото: drossel.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На автомобильной батарее можно найти множество меток, но многие водители обычно сосредотачиваются только на таких характеристиках, как напряжение, пусковой ток и емкость. Однако существуют и другие важные показатели, не менее значимые, но не всегда понятные.

Детальнее эту тему исследовал Dexpens.

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  • Перечеркнутая сигарета

Рядом с АКБ запрещено курить, также не допускаются открытый огонь, спички, зажигалки и другие источники искр. Особенно когда батарея стоит на зарядке. Если клеммы подключены, огонь может расплавить корпус и из него начнет вытекать кислота. Это небезопасно.

  • Фейерверк

Когда батарея находится на подзарядке, через клапан происходит выделение смеси газов. Потому смотрите пункт выше. Если искры попадут на батарею, может произойти взрыв.

  • Лицо в очках

Предупреждает, что все работы с АКБ следует выполнять только в защитных очках или лучше в маске, чтобы защитить глаза и лицо от кислоты.

  • Перечеркнутые дети

Ни в коем случае нельзя подпускать к аккумулятору детей. Особенно, если с батареей производятся какие-то работы.

  • Ладонь, на которую капает с колбы

Работать с АКБ можно только в защитных перчатках, которые ограничат контакт рук с кислотой. Если на коже окажется электролит, он вызовет ожоги.

  • Человек читает книгу

Водителю нужно взять в руки инструкцию перед тем, как браться за работу с АКБ. Требование очень простое, но почему-то его мало кто выполняет.

Ранее мы писали, как восстановить мертвый аккумулятор авто копеечным способом. Также эксперты рассказали, как уберечь аккумулятор авто зимой.

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