Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор – ответ механика

Зарядное устройство для АКБ. Фото: autoexpress.co.uk

Многие автолюбители имеют зарядное устройство для аккумуляторных батарей, и это полезный инструмент, особенно для старых АКБ, работающих более пяти лет. С его помощью можно легко восстановить аккумулятор.

Сколько времени нужно для зарядки аккумулятора, написал Dexpens.

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Не нужно спешить, для полной зарядки аккумулятора потребуется не менее 10 часов, особенно если он был полностью разряжен. Процесс должен быть медленным, а ток зарядки — примерно 1/10 от емкости аккумулятора.

Неправильный способ зарядки может повредить батарею.

При зарядке в аккумуляторе выделяются газы, поскольку внутри устройства есть кислота, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Рекомендуется производить зарядку в месте, где нет доступа для детей и домашних животных.

Перед началом открутите пробки на верхней крышке батареи, чтобы обеспечить выход газов при кипении электролита.

Проверка АКБ

В обслуживаемых аккумуляторах нужно проводить проверку электролита — он может терять свою плотность со временем. Если его уровень снизился, долейте дистиллированную воду.

Обязательно измеряйте плотность электролита с помощью ареометра, ведь аккумулятор с недостаточной плотностью не сможет правильно зарядиться .

Исправная АКБ должна демонстрировать напряжение на клеммах — 12,6 В. Если напряжение составляет 12,4 В, это свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен только на 80%.

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