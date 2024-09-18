Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор – ответ механика

Сколько времени нужно для зарядки аккумулятора и как это делать правильно
Многие автолюбители имеют зарядное устройство для аккумуляторных батарей, и это полезный инструмент, особенно для старых АКБ, работающих более пяти лет. С его помощью можно легко восстановить аккумулятор.
Сколько времени нужно для зарядки аккумулятора, написал Dexpens.
Как безопасно зарядить батарею
Не нужно спешить, для полной зарядки аккумулятора потребуется не менее 10 часов, особенно если он был полностью разряжен. Процесс должен быть медленным, а ток зарядки — примерно 1/10 от емкости аккумулятора.
Неправильный способ зарядки может повредить батарею.
При зарядке в аккумуляторе выделяются газы, поскольку внутри устройства есть кислота, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.
Рекомендуется производить зарядку в месте, где нет доступа для детей и домашних животных.
Перед началом открутите пробки на верхней крышке батареи, чтобы обеспечить выход газов при кипении электролита.
Проверка АКБ
В обслуживаемых аккумуляторах нужно проводить проверку электролита — он может терять свою плотность со временем. Если его уровень снизился, долейте дистиллированную воду.
Обязательно измеряйте плотность электролита с помощью ареометра, ведь аккумулятор с недостаточной плотностью не сможет правильно зарядиться.
Исправная АКБ должна демонстрировать напряжение на клеммах — 12,6 В. Если напряжение составляет 12,4 В, это свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен только на 80%.
Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.
Читайте Новини.LIVE!