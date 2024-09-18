Як правильно заряджати автомобільний акумулятор — відповідь механіка

Зарядний пристрій для АКБ. Фото: autoexpress.co.uk

Багато автолюбителів мають зарядний пристрій для акумуляторних батарей, і це корисний інструмент, особливо для старих АКБ, які працюють понад п'ять років. З його допомогою можна легко відновити працездатність акумулятора.

Скільки часу необхідно для зарядки акумулятора, написав Dexpens.

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Не треба поспішати, для повної зарядки акумулятора знадобиться щонайменше 10 годин, особливо якщо він був повністю розряджений. Процес має бути повільним, а струм заряджання — приблизно 1/10 від місткості акумулятора.

Неправильний спосіб зарядки може серйозно пошкодити батарею.

Під час зарядки в акумуляторі виділяються гази, позаяк всередині пристрою є кислота, тому важливо дотримуватись заходів безпеки.

Рекомендується проводити зарядку в місці, де немає доступу для дітей та домашніх тварин.

Перед початком обов'язково відкрутіть пробки на верхній кришці батареї, щоб забезпечити вихід газів при кипінні електроліту.

Перевірка АКБ

В обслуговуваних акумуляторах потрібно проводити перевірку електроліту — він може втрачати свою щільність з часом. Якщо його рівень знизився, долийте дистильовану воду.

Обов'язково вимірюйте щільність електроліту за допомогою ареометра, адже акумулятор з недостатньою щільністю не зможе зарядитися належним чином.

Справна АКБ повинна демонструвати напругу на клемах — 12,6 В. Якщо напруга становить 12,4 В, це свідчить про те, що акумулятор заряджений лише на 80%.

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