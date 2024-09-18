Як правильно заряджати автомобільний акумулятор — відповідь механіка

Скільки часу потрібно для зарядки акумулятора авто та як це робити правильно
Багато автолюбителів мають зарядний пристрій для акумуляторних батарей, і це корисний інструмент, особливо для старих АКБ, які працюють понад п'ять років. З його допомогою можна легко відновити працездатність акумулятора.
Скільки часу необхідно для зарядки акумулятора, написав Dexpens.
Як безпечно зарядити батарею
Не треба поспішати, для повної зарядки акумулятора знадобиться щонайменше 10 годин, особливо якщо він був повністю розряджений. Процес має бути повільним, а струм заряджання — приблизно 1/10 від місткості акумулятора.
Неправильний спосіб зарядки може серйозно пошкодити батарею.
Під час зарядки в акумуляторі виділяються гази, позаяк всередині пристрою є кислота, тому важливо дотримуватись заходів безпеки.
Рекомендується проводити зарядку в місці, де немає доступу для дітей та домашніх тварин.
Перед початком обов'язково відкрутіть пробки на верхній кришці батареї, щоб забезпечити вихід газів при кипінні електроліту.
Перевірка АКБ
В обслуговуваних акумуляторах потрібно проводити перевірку електроліту — він може втрачати свою щільність з часом. Якщо його рівень знизився, долийте дистильовану воду.
Обов'язково вимірюйте щільність електроліту за допомогою ареометра, адже акумулятор з недостатньою щільністю не зможе зарядитися належним чином.
Справна АКБ повинна демонструвати напругу на клемах — 12,6 В. Якщо напруга становить 12,4 В, це свідчить про те, що акумулятор заряджений лише на 80%.
Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.
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