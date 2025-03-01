Коли в автомобілі потрібні два акумулятори

Два акумулятори. Фото: businessdailyafrica.com

Встановлення двох акумуляторів в автомобілі може суттєво підвищити його продуктивність. В яких випадках потрібна пара батарей, й чому це може бути вигідно для водіїв з погляду запасу потужності та роботи електронних систем.

Про це написала Avtosota.

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Більше потужності

Заводська схема з двома однаковими батареями, з’єднаних паралельно, найчастіше зустрічається у великих позашляховиках, особливо з дизельними двигунами. Такий варіант забезпечує покращений холодний пуск; можливість живлення електролебідки чи додаткового освітлення; більший запас енергії, що запобігає розрядженню акумулятора в разі тривалого використання електропристроїв на стоянці.

Великий недолік один — обидві батареї зношуються майже одночасно, тож їхня заміна обходиться дорожче.

Резерв для електроніки

Багато сучасних автомобілів преміумкласу мають додатковий малопотужний акумулятор. Він призначений для живлення систем безпеки, зокрема центрального замку та сигналізації. Ще він допомагає зберегти налаштування електроніки та трансмісії при розрядженні основного АКБ. Також робота системи "старт-стоп" потребує постійного живлення окремого модуля.

Додатковий акумулятор

Автовласники, які використовують машини в умовах екстремального бездоріжжя або для спеціальних завдань, часто самостійно встановлюють другу АКБ для живлення потужних аудіосистем та підсилювачів, або для роботи передпускових підігрівачів Webasto та аналогів. Також схема з двома акумуляторами дозволяє використовувати інвертори, що перетворюють 12 В на 220 В для підключення побутових пристроїв.

Раніше ми писали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ. Також пояснювали, що означають різні символи на акумуляторі автомобіля.