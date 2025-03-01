Когда в автомобиле нужны два аккумулятора

Два аккумулятора. Фото: businessdailyafrica.com

Установка двух аккумуляторов в автомобиле может существенно повысить его производительность. В каких случаях нужна пара батарей, и почему это может быть выгодно для водителей с точки зрения запаса мощности и работы электронных систем.

Об этом написала Avtosota.

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Больше мощности

Заводская схема с двумя одинаковыми батареями, соединенных параллельно, чаще всего встречается в больших внедорожниках, особенно с дизельными двигателями. Такой вариант обеспечивает улучшенный холодный пуск; возможность питания электролебедки или дополнительного освещения; больший запас энергии, что предотвращает разрядку аккумулятора в случае длительного использования электроустройств на стоянке.

Большой недостаток один — обе батареи изнашиваются почти одновременно, поэтому их замена обходится дороже.

Резерв для электроники

Многие современные автомобили премиум-класса имеют дополнительный маломощный аккумулятор. Он предназначен для питания систем безопасности, в частности центрального замка и сигнализации. Еще он помогает сохранить настройки электроники и трансмиссии при разрядке основного АКБ. Также работа системы "старт-стоп" требует постоянного питания отдельного модуля.

Дополнительный аккумулятор

Автовладельцы, которые используют машины в условиях экстремального бездорожья или для специальных задач, часто самостоятельно устанавливают вторую АКБ для питания мощных аудиосистем и усилителей, или для работы предпусковых подогревателей Webasto и аналогов. Также схема с двумя аккумуляторами позволяет использовать инверторы, преобразующие 12 В в 220 В для подключения бытовых устройств.

Ранее мы писали, почему заводские аккумуляторы служат в авто дольше магазинных АКБ. Также объясняли, что означают различные символы на аккумуляторе автомобиля.