Чи вигідно купляти вживаний акумулятор для авто

Заміна акумулятора. Фото: supercheapauto.com.au

У прагненні заощадити, деякі автовласники розглядають придбання вживаного акумулятора для машини. Проте, цей варіант може обернутися ще більшими проблемами: ризик несподіваного виходу АКБ з ладу надто високий, плюс використання неякісної батареї загрожує електросистемі автомобіля та може призвести до ще більших витрат на ремонт.

Про це попередив Autogid.

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Ризик вживаної АКБ

Основний ризик вживаної батареї — невідомий залишковий ресурс. АКБ в автомобілях зазвичай служать 3-5 років. Тому навіть якщо батарея має гарний вигляд, її реальний стан може бути не ідеальним.

Невидимі дефекти

Якщо, на перший погляд, зовнішність батареї викликає довіру, її внутрішні пластини можуть бути пошкоджені через глибокі розряди або неправильну експлуатацію. Корозія на клемах або мікротріщини в корпусі можуть спричинити втрату місткості та нестабільну роботу.

Жодних гарантій

Більшість продавців вживаних акумуляторів не дають гарантій або пропонують мінімальний термін захисту. У разі виходу батареї з ладу вже за кілька тижнів покупець залишиться з марним пристроєм та необхідністю додаткових витрат.

Чи варто купляти

Вживаний акумулятор — це лотерея. Попри привабливу ціну, вживана батарея у більшості випадків швидко вийде з ладу. Набагато розумніша інвестиція — нова АКБ, яка прослужить кілька років та не схибить у відповідальний момент.

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