Худшие подержанные авто в 2025 году — исследование TÜV

Худшие подержанные авто в 2025 году
Ассоциации технического надзора TÜV, на основе более 10 000 000 проверок автомобилей в Германии, составили отчет о неисправностях авто. Какие модели чаще всего не проходили тестирование и являются потенциальным разочарованием для будущего владельца.
Об этом сообщил Interia.
Возраст автомобилей
Данные TÜV показывают, что 20,6% автомобилей в Германии не прошли проверку (на 0,1% больше чем в прошлом году). Частично это может быть связано со старением немецкого автопарка — средний возраст составляет 10,1 года. Среди авто в возрасте от 2 до 3 лет 6,4% машин не преодолели обязательный техосмотр. Для автомобилей в возрасте от 8 до 9 лет эта доля составляет 23%, а для 12-13-летних машин — 28,1%.
Авто возрастом от 2 до 3 лет
- Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);
- Ford Mondeo (13,2%);
- Skoda Scala (11,8%).
Авто возрастом от 4 до 5 лет
- Tesla Model 3 (19,7%);
- Volkswagen Sharan (17,7%);
- BMW 5/6 серии (17,7%).
Авто возрастом от 6 до 7 лет
- Dacia Dokker (26,5%);
- Dacia Duster (24,3%);
- BMW 5/6 серии (23,6%).
Авто возрастом от 8 до 9 лет
- Dacia Dokker (30,9%);
- Dacia Duster (29,7%);
- Dacia Sandero (28,6%).
Авто возрастом от 10 до 11 лет
- Dacia Logan (39,6%);
- Dacia Duster (34,1%);
- Renault Twingo (33%).
Авто в возрасте от 12 до 13 лет
- Renault Twingo (41,5%);
- Dacia Logan (41%);
- Renault Clio (39,8%).
Худшие марки
Плохие результаты Dacia не являются неожиданностью. Бюджетный бренд часто попадает в руки водителей, которые не могут позволить себе техобслуживание на авторизованных СТО, и с возрастом состояние машин только ухудшается.
В целом автомобили Groupe Renault нельзя назвать самыми выносливыми: Renault Twingo имел средний пробег всего 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.
Огромный провал потерпел бренд Tesla и его самая популярная Model 3. Электромобиль попал на первое место в рейтинге самых неисправных автомобилей в двух категориях: среди машин в возрасте от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В последней категории популярный электромобиль имел долю дефектов 19,7%, что выше, чем у 13-летнего Mitsubishi ASX.
Ранее эксперты назвали худшие годы выпуска Toyota Camry и Ford Edge — их следует избегать.
Читайте Новини.LIVE!