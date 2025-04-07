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Худшие подержанные авто в 2025 году

7 апреля 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Худшие подержанные авто в 2025 году — исследование TÜV
Ремонт Tesla Model 3. Фото: teslarati.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Ассоциации технического надзора TÜV, на основе более 10 000 000 проверок автомобилей в Германии, составили отчет о неисправностях авто. Какие модели чаще всего не проходили тестирование и являются потенциальным разочарованием для будущего владельца.

Об этом сообщил Interia.

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Возраст автомобилей

Данные TÜV показывают, что 20,6% автомобилей в Германии не прошли проверку (на 0,1% больше чем в прошлом году). Частично это может быть связано со старением немецкого автопарка — средний возраст составляет 10,1 года. Среди авто в возрасте от 2 до 3 лет 6,4% машин не преодолели обязательный техосмотр. Для автомобилей в возрасте от 8 до 9 лет эта доля составляет 23%, а для 12-13-летних машин — 28,1%.

Авто возрастом от 2 до 3 лет

  • Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);
  • Ford Mondeo (13,2%);
  • Skoda Scala (11,8%).

Авто возрастом от 4 до 5 лет

  • Tesla Model 3 (19,7%);
  • Volkswagen Sharan (17,7%);
  • BMW 5/6 серии (17,7%).

Авто возрастом от 6 до 7 лет

  • Dacia Dokker (26,5%);
  • Dacia Duster (24,3%);
  • BMW 5/6 серии (23,6%).

Авто возрастом от 8 до 9 лет

  • Dacia Dokker (30,9%);
  • Dacia Duster (29,7%);
  • Dacia Sandero (28,6%).

Авто возрастом от 10 до 11 лет

  • Dacia Logan (39,6%);
  • Dacia Duster (34,1%);
  • Renault Twingo (33%).

Авто в возрасте от 12 до 13 лет

  • Renault Twingo (41,5%);
  • Dacia Logan (41%);
  • Renault Clio (39,8%).

Худшие марки

Плохие результаты Dacia не являются неожиданностью. Бюджетный бренд часто попадает в руки водителей, которые не могут позволить себе техобслуживание на авторизованных СТО, и с возрастом состояние машин только ухудшается.

В целом автомобили Groupe Renault нельзя назвать самыми выносливыми: Renault Twingo имел средний пробег всего 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.

Огромный провал потерпел бренд Tesla и его самая популярная Model 3. Электромобиль попал на первое место в рейтинге самых неисправных автомобилей в двух категориях: среди машин в возрасте от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В последней категории популярный электромобиль имел долю дефектов 19,7%, что выше, чем у 13-летнего Mitsubishi ASX.

Ранее эксперты назвали худшие годы выпуска Toyota Camry и Ford Edge — их следует избегать.

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