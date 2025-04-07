Худшие подержанные авто в 2025 году — исследование TÜV

Ремонт Tesla Model 3. Фото: teslarati.com

Ассоциации технического надзора TÜV, на основе более 10 000 000 проверок автомобилей в Германии, составили отчет о неисправностях авто. Какие модели чаще всего не проходили тестирование и являются потенциальным разочарованием для будущего владельца.

Об этом сообщил Interia.

Реклама

Читайте также:

Возраст автомобилей

Данные TÜV показывают, что 20,6% автомобилей в Германии не прошли проверку (на 0,1% больше чем в прошлом году). Частично это может быть связано со старением немецкого автопарка — средний возраст составляет 10,1 года. Среди авто в возрасте от 2 до 3 лет 6,4% машин не преодолели обязательный техосмотр. Для автомобилей в возрасте от 8 до 9 лет эта доля составляет 23%, а для 12-13-летних машин — 28,1%.

Авто возрастом от 2 до 3 лет

Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);

(14,2% с серьезными дефектами); Ford Mondeo (13,2%);

(13,2%); Skoda Scala (11,8%).

Авто возрастом от 4 до 5 лет

Tesla Model 3 (19,7%);

(19,7%); Volkswagen Sharan (17,7%);

(17,7%); BMW 5/6 серии (17,7%).

Авто возрастом от 6 до 7 лет

Dacia Dokker (26,5%);

(26,5%); Dacia Duster (24,3%);

(24,3%); BMW 5/6 серии (23,6%).

Авто возрастом от 8 до 9 лет

Dacia Dokker (30,9%);

(30,9%); Dacia Duster (29,7%);

(29,7%); Dacia Sandero (28,6%).

Авто возрастом от 10 до 11 лет

Dacia Logan (39,6%);

(39,6%); Dacia Duster (34,1%);

(34,1%); Renault Twingo (33%).

Авто в возрасте от 12 до 13 лет

Renault Twingo (41,5%);

(41,5%); Dacia Logan (41%);

(41%); Renault Clio (39,8%).

Худшие марки

Плохие результаты Dacia не являются неожиданностью. Бюджетный бренд часто попадает в руки водителей, которые не могут позволить себе техобслуживание на авторизованных СТО, и с возрастом состояние машин только ухудшается.

В целом автомобили Groupe Renault нельзя назвать самыми выносливыми: Renault Twingo имел средний пробег всего 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.

Огромный провал потерпел бренд Tesla и его самая популярная Model 3. Электромобиль попал на первое место в рейтинге самых неисправных автомобилей в двух категориях: среди машин в возрасте от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В последней категории популярный электромобиль имел долю дефектов 19,7%, что выше, чем у 13-летнего Mitsubishi ASX.

Ранее эксперты назвали худшие годы выпуска Toyota Camry и Ford Edge — их следует избегать.