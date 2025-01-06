Худшие модели Ford Edge — четыре авто, которые следует обходить стороной

Пять худших моделей Ford Edge, которых стоит избегать
Популярный кроссовер среднего размера дебютировал в 2007 году и предложил сбалансированное сочетание производительности, стиля и практичности. Но некоторые годы выпуска авто сталкивались с большими проблемами.
Эксперты Motor Biscuit назвали пять моделей Ford Edge, которые страдают от неприятностей с трансмиссией, неисправностями электрики, проблемами тормозной системы и перегревом двигателя.
- 2007 Ford Edge
Модель сталкивалась с многочисленными жалобами на проблемы с подвеской, в частности громкий стук из задней части авто на пробеге около 78 000 км. Также отмечалось низкое качество салона из-за дешевого пластика. Модель имеет шесть отзывов и более 1000 жалоб на электрооборудование и стоп-сигналы.
- 2011 Ford Edge
Среди неприятностей модели отмечались постоянные проблемы с электричеством, в частности индикатор "открытых дверей", который горел даже при закрытых дверях. Это приводило к разрядке батареи и сбоям в электрооборудовании. Также многие водители жаловались на трудности с усилителем руля на низких скоростях, что могло создать риски для безопасности.
- 2014 Ford Edge
Особенно заметной была проблема с трансмиссией: коробка передач иногда колеблется или буксует при ускорении. Также жаловались на кондиционер, который мог неожиданно прекратить работать или задувать теплый воздух в жару.
- 2016 Ford Edge
Владельцы жаловались на проблемы с топливным насосом, приводившие к остановке двигателя или трудностям с запуском. Также двигатель с турбонаддувом в некоторых случаях перегревался, что ухудшало производительность. Несмотря на технологические усовершенствования, эти недостатки существенно снижают надежность Edge 2016 года.
- 2018 Ford Edge
Несмотря на общее хорошее впечатление от одной из последних моделей в третьем поколении, автомобиль имел значительные проблемы. Основной жалобой была тормозная система: некоторые владельцы сообщали о преждевременном износе тормозов или их неспособности реагировать. Информационно-развлекательная система Sync 3 часто медленно реагировала или зависала, что затрудняло доступ к функциям навигации и музыки.
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