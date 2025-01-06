Худшие модели Ford Edge — четыре авто, которые следует обходить стороной

2018 Ford Edge. Фото: Ford

Популярный кроссовер среднего размера дебютировал в 2007 году и предложил сбалансированное сочетание производительности, стиля и практичности. Но некоторые годы выпуска авто сталкивались с большими проблемами.

Эксперты Motor Biscuit назвали пять моделей Ford Edge, которые страдают от неприятностей с трансмиссией, неисправностями электрики, проблемами тормозной системы и перегревом двигателя.

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2007 Ford Edge

Модель сталкивалась с многочисленными жалобами на проблемы с подвеской, в частности громкий стук из задней части авто на пробеге около 78 000 км. Также отмечалось низкое качество салона из-за дешевого пластика. Модель имеет шесть отзывов и более 1000 жалоб на электрооборудование и стоп-сигналы.

2011 Ford Edge

Среди неприятностей модели отмечались постоянные проблемы с электричеством, в частности индикатор "открытых дверей", который горел даже при закрытых дверях. Это приводило к разрядке батареи и сбоям в электрооборудовании. Также многие водители жаловались на трудности с усилителем руля на низких скоростях, что могло создать риски для безопасности.

2014 Ford Edge

Особенно заметной была проблема с трансмиссией: коробка передач иногда колеблется или буксует при ускорении. Также жаловались на кондиционер, который мог неожиданно прекратить работать или задувать теплый воздух в жару.

2016 Ford Edge

Владельцы жаловались на проблемы с топливным насосом, приводившие к остановке двигателя или трудностям с запуском. Также двигатель с турбонаддувом в некоторых случаях перегревался, что ухудшало производительность. Несмотря на технологические усовершенствования, эти недостатки существенно снижают надежность Edge 2016 года.

2018 Ford Edge

Несмотря на общее хорошее впечатление от одной из последних моделей в третьем поколении, автомобиль имел значительные проблемы. Основной жалобой была тормозная система: некоторые владельцы сообщали о преждевременном износе тормозов или их неспособности реагировать. Информационно-развлекательная система Sync 3 часто медленно реагировала или зависала, что затрудняло доступ к функциям навигации и музыки.

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