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Пʼять найгірших моделей Ford Edge, яких варто уникати

6 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найгірші моделі Ford Edge — чотири авто, які слід обходити стороною
2018 Ford Edge. Фото: Ford
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Популярний кросовер середнього розміру дебютував у 2007 році та запропонував збалансоване поєднання продуктивності, стилю та практичності. Але деякі роки випуску авто стикалися з неабиякими проблемами.

Експерти Motor Biscuit назвали п’ять моделей Ford Edge, які страждають від неприємностей з трансмісією, несправностями електрики, проблемами гальмівної системи та перегрівом двигуна.

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  • 2007 Ford Edge

Модель стикалася з численними скаргами на проблеми з підвіскою, зокрема гучний стукіт зі задньої частини авто на пробігу близько 78 000 км. Також відзначалася низька якість салону через дешевий пластик. Модель має шість відкликань та понад 1000 скарг на електрику та стоп-сигнали.

  • 2011 Ford Edge

Серед неприємностей моделі відзначалися постійні проблеми з електрикою, зокрема індикатор "відчинених дверей", що горів навіть при закритих дверях. Це призводило до розрядки батареї та збоїв в електрообладнанні. Також багато водіїв скаржилися на труднощі з підсилювачем керма на низьких швидкостях, що могло створити безпекові ризики.

  • 2014 Ford Edge

Особливо помітною була проблема з трансмісією: коробка передач іноді вагається чи буксує під час прискорення. Також скаржилися на кондиціонер, який міг несподівано припинити працювати або задувати тепле повітря в спеку.

  • 2016 Ford Edge

Власники скаржилися на проблеми з паливною помпою, що призводили до зупинки двигуна або труднощів із запуском. Також двигун з турбонаддувом у деяких випадках перегрівався, що погіршувало продуктивність. Попри технологічні вдосконалення, ці недоліки суттєво знижують надійність Edge 2016 року.

  • 2018 Ford Edge

Попри загальне гарне враження від однієї з останніх моделей у третьому поколінні, автомобіль мав значні проблеми. Основною скаргою була гальмівна система: деякі власники повідомляли про передчасний знос гальм або їхню неспроможність реагувати. Інформаційно-розважальна система Sync 3 часто повільно реагувала або зависала, що ускладнювало доступ до функцій навігації та музики.

Раніше експерти назвали найгірші моделі Ford Mustang, від яких треба триматися якнайдалі. Також ми писали, за якою ціною в Україні продають новий Ford Kuga.

авто Ford проблеми поради автомобіль

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08:34 У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві 1962 року

08:07 У РФ занепокоєні щодо української РЕБ в Курській області, — ІSW

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