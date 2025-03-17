Семь худших модельных выпусков Toyota Camry

2020 Toyota Camry. Фото: Toyota

На протяжении десятилетий Toyota Camry является основным надежным продуктом на мировом рынке седанов среднего размера. Однако есть несколько модельных лет автомобиля, которые портят эту репутацию.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

2007-2009 Toyota Camry

Модели этих лет страдали от чрезмерного потребления масла из-за плохо сконструированных поршневых колец 2,4-литрового двигателя 2AZ-FE. Toyota исправила это через отзыв и замену двигателя. Модель 2007 года также имела проблемы с трансмиссией: пробуксовка, грубое переключение передач и даже отказ. В конце 2010 года компания представила более надежный 2,5-литровый двигатель 2AR-FE, но проблемы оставались.

2010 Toyota Camry

Модель страдала от жесткого переключения передач в автоматической коробке и задержек при ускорении. Также были жалобы на неисправности кондиционера.

2012 Toyota Camry

Модель претерпела значительный редизайн, но водители сталкивались с частыми сбоями в информационно-развлекательной системе и проблемами с Bluetooth. Также были жалобы на чрезмерный шум и вибрацию двигателя, что снижало комфорт вождения.

2015 Toyota Camry

У модели было немало проблем с надежностью, в частности в трансмиссии и электрических системах. Владельцы сообщали о неровном переключении передач, неожиданных остановках и сбоях в работе электронных компонентов.

2016 Toyota Camry

Сохранились проблемы с трансмиссией, в частности грубое переключение передач, что снижало плавность езды. Также возникали беспокойства по поводу тормозной системы.

2019 Toyota Camry

Водители жаловались на сбои в информационно-развлекательной системе, в частности с подключением к Apple CarPlay и Bluetooth. Также отмечались случаи низкой производительности двигателя V6, которая не соответствовала ожиданиям.

2020 Toyota Camry

Владельцы жаловались на косметические дефекты, такие как проблемы с краской, дребезжание в салоне и неправильное расположение панелей кузова. Хотя эти проблемы не были связаны с производительностью, они изрядно раздражали водителей.

Ранее мы писали, как Toyota собирается обойти импортные пошлины Дональда Трампа. Также на днях Toyota показала крошечное электрическое авто с солнечной батареей на крыше.