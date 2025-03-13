Какие выпуски подержанных Toyota Camry прослужат долго

2017 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Надежный среднеразмерный седан Toyota Camry работал на свою репутацию на протяжении десятилетий. Эксперты назвали лучшие годы выпуска этого автомобиля, чтобы помочь определить подержанную модель, которая прослужит долго и без сюрпризов.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

2017 Toyota Camry

Последний представитель седьмого поколения. Автомобиль имеет 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель (178 л.с.) или мощный 3,5-литровый V6 (268 л.с.), оба с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Просторный и комфортабельный интерьер обновлен качественными материалами. Модель оснащена системой Toyota Entune, 7-дюймовым экраном и высокими оценками безопасности благодаря функциям предупреждения о лобовом столкновении и выезда из полосы.

2016 Toyota Camry

Идеальный выбор для тех, кто хочет современные функции и надежность по более низкой цене. Это модель, предшествующая 2017 году, с аналогичными двигателями: 4-цилиндровый экономичный и мощный V6. Интерьер имеет 6,1-дюймовый сенсорный экран и передовые технологии безопасности, которые делают эту модель отличным вариантом для семейных поездок.

2013 Toyota Camry

Авто предлагает улучшенную эффективность и надежность. Это отличный выбор для ограниченного бюджета, с такими же двигателями, как и в модели 2016 и экономией топлива до 6,72 л на 100 км. Просторный интерьер, удобные сиденья и стандартные средства безопасности делают эту модель привлекательной, несмотря на отсутствие современных технологий.

2006 Toyota Camry

Отличный выбор для тех, кто ищет старшую и более доступную модель. Часть пятого поколения, она славится большой надежностью. Оснащена 2,4-литровым 4-цилиндровым или 3-литровым V6 двигателями, оба известны своей долговечностью. Хотя в нем не хватает современных гаджетов, он предлагает комфортную поездку и просторный интерьер. Многие владельцы достигают более 320 000 км с минимальным обслуживанием,

2001 Toyota Camry

Надежный выбор для тех, кто ищет подержанное авто, которое прослужит годами. Часть четвертого поколения славится устойчивостью. Оснащен надежным 2,2-литровым 4-цилиндровым двигателем, седан имеет просторный интерьер и низкие затраты на обслуживание. Многие владельцы достигают пробега более 400 000 км, что делает авто идеальным выбором для ограниченного бюджета.

Ранее вышла бюджетная версия Toyota Camry 2025 года. Также мы писали, чем удивит автомобилистов Toyota Corolla 2026 года.