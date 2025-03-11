Чего ожидать от новой Toyota Corolla 2026 года

2006 Toyota Corolla Touring. Визуализация: bestcarweb.jp

Готовится новое поколение Toyota Corolla 2026 года с фокусом на гибридные технологии и повышение эффективности. Автомобиль будет доступен в вариантах седан, универсал и хэтчбек, с акцентом на электрификацию.

Об этом сообщил Infocar.

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Силовая установка

Основой силовой установки станет новый 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель без турбонаддува, разработанный в соответствии со стандартами Евро-7.

Этот мотор будет похож мощностью на современные 2-2,5-литровые агрегаты, при этом размеры будут уменьшены на 10% по сравнению с нынешними 1,5-литровыми 3-цилиндровыми версиями.

Corolla 2026 будет представлена как классический гибрид (HEV) и подзарядный гибрид (PHEV). В стандартной версии мощность составит 120 л.с., а системная мощность гибридной установки — 150 л.с. Автомобиль будет доступен с передним или полным приводом, а ценовой диапазон будет колебаться от 16 500 до 23 000 долларов.

Версия Corolla Touring

Особое внимание Toyota обращает на версию Corolla Touring, которая будет доступна в трех вариантах: базовый, кроссовер и спортивный GR. Кроссовер вдохновлен моделью Sprinter Carib, а спортивная версия — Caldina GT-Four.

GR-версия, по предварительным данным, будет иметь 1,6-литровый турбомотор от GR Yaris и GR Corolla с системой полного привода GR Four, хотя также рассматривается возможность использования нового 1,5-литрового турбированного гибрида.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит новое доступное авто с сюрпризом. Также мы писали, почему Toyota выпускает так мало электромобилей.