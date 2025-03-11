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Toyota готовит новое доступное авто с сюрпризом

11 марта 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Чем удивит доступная модель Toyota нового поколения
2020 Toyota GR86. Фото: motor1.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Большие планы Toyota вернуть спорткары Celica, MR2 и GR Supra, казалось бы ставят крест на обновлении GR86. Но, как выяснилось, японская корпорация не планирует уничтожать доступное спортивное купе с задним приводом.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Разработка модели

Третье поколение Toyota GR86, вероятно, выйдет в 2027 году. Его существенным отличием от предшественника, который был создан совместно с Subaru, будет собственная разработка машины компанией Toyota. Интересно, что к руководству этим проектом может быть привлечен инженер Mazda.

По информации японского издания Mag X, новый GR86 построят на новой легкой платформе, сохраняя ту же компоновку переднего двигателя и заднего привода.

Силовая установка

Ранее Best Car сообщал, что новый GR86 будет базироваться на модифицированной версии платформы Lexus IS. Поэтому предполагается, что авто будет использовать трансмиссию от 300-сильного 1,6-литрового 3-цилиндрового турбодвигателя, который стоит на GR Yaris и GR Corolla.

Другим вариантом может быть новый 296-сильный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель Toyota с турбонаддувом, который дебютировал в концепте GR Yaris M на Токийском автосалоне 2025 года.

Как будет выглядеть авто

Рендер Cars Coops для Toyota GR86 наступного покоління.
Toyota GR86 третьего поколения. Рендер: Cars Coops

Toyota немногословна о дизайне, никто не видел никаких эскизов или камуфлированных прототипов. Тем не менее специалисты Cars Coops попытались предсказать дизайн GR86 третьего поколения.

Низко опущенный силуэт GR86 будет отличаться передней частью в форме молотка, дополненной спортивными воздухозаборниками на бампере, скульптурным профилем и выразительной задней частью. Ожидается, что внутри авто сохранится компоновка сидений 2+2 с практичным задним люком и обновленным дизайном приборной панели.

Вероятно, что GR86 будет самым доступным из группы спортивных купе Toyota, и будет позиционироваться как конкурент будущей Mazda MX-5.

Ранее сообщалось, что Toyota перезапускает модель, которую не производила почти 20 лет. Также эксперты назвали три более дешевые альтернативы Toyota Highlander 2025 года.

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