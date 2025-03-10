Выгодные альтернативы Toyota Highlander в 2025 году

2025 Toyota Highlander. Фото: Toyota

Toyota Highlander 2025 года является одним из лучших кроссоверов среднего размера, который можно приобрести на рынке. Впрочем, есть более дешевые варианты, которые обеспечивают аналогичную надежность.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2025 Hyundai Santa Fe 2025 года

Hyundai Santa Fe 2025 года стандартно поставляется с 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 277 л.с. Ему нужно всего 6,3 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

JD Power поставил кроссоверу общую оценку 82 из 100. Он получил 79 из 100 за качество и надежность, 90 за впечатления от вождения и 91 за стоимость перепродажи. Santa Fe 2025 года стартует от 34 300 долларов, это на несколько тысяч дешевле Toyota Highlander (40 970 долларов).

2025 Kia Telluride 2025 года

Кроссовер использует 3,8-литровый V6, который имеет максимальную мощность 291 л.с. Ему требуется около 7,5 с, чтобы разогнаться от 100 км/ч.

JD Power поставил Telluride 2025 года за качество и надежность 86 из 100. То есть водители могут рассчитывать на его долговечность. Цена на Telluride начинается от 36 390 долларов.

2025 Subaru Outback 2025 года

Автомобиль имеет 2,5-литровый двигатель мощностью 182 л.с. Высшие комплектации используют мотор с турбонаддувом. Базовая трансмиссия разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с, а для турбодвигателя это время сокращается до 6,3 с.

JD Power поставил ему 80 баллов из 100 за качество и надежность. Цена на кроссовер начинается от 30 290 долларов.

Ранее эксперты назвали самые доступные и надежные автомобили 2025 года. Также мы писали, что самый дешевый Toyota получил 10 000 заказов всего за час.