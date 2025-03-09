Toyota продала 10 000 новых дешевых авто всего за час

Toyota bZ3X. Фото: GAC Toyota

В КНР начались продажи нового электрического кроссовера Toyota bZ3X, который является совместным продуктом Toyota и китайской GAC. Автомобиль по цене 15 000 долларов вызвал бешеный ажиотаж.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Нюансы ценообразования

Популярность нового электрического кроссовера Toyota доказана тем, что в течение часа на него было размещено более 10 000 заказов, что привело к сбою системы. И это неудивительно. Цены на Toyota bZ3X начинаются от 15 000 долларов. Для сравнения, в Китае Toyota Highlander стартует от 39 300 долларов, а Toyota Camry — от 23 700 долларов.

По начальной цене клиенты получают базовую версию bZ3X под названием 430 Air. Он поставляется с аккумулятором LFP емкостью 50,03 кВт-ч, который обеспечивает 430 км запаса хода. Цена чуть более оборудованной версии авто 430 Air+ начинается от 16 500 долларов.

Toyota также предлагает bZ3X в версиях 520 Pro (16 700 долларов) и 520 Pro+ (19 300 долларов). Оба используют большую батарею на 58,37 кВт-ч и имеют запас хода 520 км. Все модели 430 и 520 оснащены единым электродвигателем мощностью 204 л.с.

Версия с наибольшим запасом хода 610 Max, мощность которой составляет 67,92 кВт-ч, способна проехать 610 км. Она также имеет более мощный двигатель на 224 л.с. Цена начинается от 22 000 долларов.

Также анонсированы две версии 520 Pro, которые предлагают передовые системы помощи водителю, по цене 20 700 долларов и 22 000 долларов соответственно. Эти модели включают 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, 3-миллиметровые волновые радары и один LiDAR, все они оснащены Nvidia Drive AGX Orin X.

Дизайн и интерьер

Фото: GAC Toyota

Кроссовер имеет размеры 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1645 мм в высоту, с колесной базой 2765 мм и весит 1835 кг. То есть он имеет примерно такие же габариты, как Toyota RAV4.

Салон bZ3X, конечно, не слишком роскошный, но выглядит прилично. Он оснащен 14,6-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Yamaha с 11 динамиками, которые входят в стандартную комплектацию.

Ранее мы писали, почему Toyota выпускает так мало электромобилей. Также сообщалось, что Toyota презентует конкурента Tesla Model Y уже 12 марта.