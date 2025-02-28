Toyota презентует 12 марта стильный электрокар

Концепт Toyota bZ Compact SUV. Фото: Toyota

Свежее видео от Toyota указывает на появление нового электромобиля от японского концерна. Электрокар, дебют которого запланирован на 12 марта, выглядит как стильный конкурент обновленной модели Tesla Model Y.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Развитие концепта

Toyota называет свой новый электромобиль "захватывающим и неожиданным". Эти два термина обычно применяются в отношении самых драматичных электромобилей и напоминает о противоречивом стиле Tesla Cybertruck. Впрочем, японский автопроизводитель утверждает, что новый электрокар будет отвечать высоким требованиям.

Новинка выглядит стилистически производным от концептуального автомобиля bZ Compact SUV 2022 года. Ожидается, что он будет меньше модели bZ4X.

Каким будет электрокар

В ролике демонстрируют повышенный дорожный просвет и покатую линию крыши, что безошибочно указывает на элегантный кроссовер. Впрочем, подробностей о новом электромобиле пока мало.

Вероятно, Toyota предложит несколько вариантов аккумуляторов на 61 кВт-ч и 49 кВт-ч. Но такие вопросы, как запас хода и производительность, остаются окутанными тайной до середины следующего месяца.

Ранее Toyota существенно обновила популярный гибридный кроссовер. Также мы писали, что позаимствовал у Toyota новый Subaru Outback 2026 года.