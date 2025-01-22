Какие элементы Toyota позаимствовал новый Subaru Outback 2026 года

2024 Subaru Outback Фото: carexpert.com.au

Поклонники Subaru должны быть в восторге от нового Outback 2026 года, так как он обновляется с помощью Toyota. Речь идет не только о силовой установке, но и о кардинальном обновлении интерьера и экстерьера автомобиля.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Изменения в интерьере

В течение последних нескольких лет Toyota и Subaru объединялись для сотрудничества по электромобилям. Теперь отношения распространились на обмен гибридными механизмами, функциями, оборудованием и технологиями.

Ожидается, что в салоне установят два больших экрана. На корпусе информационно-развлекательной системы появятся кнопки физического управления, идентичные настройкам Toyota. Дело в том, что пользователи недовольны действующей 11,6-дюймовой информационно-развлекательной системой Outback именно из-за отсутствия физических элементов управления и сложной структуры меню.

Дизайн и силовая установка

Фото: caranddriver.com

Наряду с технологиями Subaru Outback 2026 года получит обновленный стиль экстерьера. Вместо вида приподнятого универсала, он станет более брутальным, больше похожим на кроссовер.

Под капотом будет новая гибридная силовая установка Toyota в составе 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя с CVT, электродвигателя мощностью 118 л.с., который способен напрямую питать колеса, вторичного двигателя-генератора и литий-ионного аккумулятора емкостью 1,1 кВт-ч.

Ранее эксперты назвали лучшие годы выпуска Subaru Outback. Также было названо самое надежное авто самого надежного бренда 2025 года, и это не Toyota.