Які елементи Toyota запозичив новий Subaru Outback 2026 року

2024 Subaru Outback Фото: carexpert.com.au

Шанувальники Subaru мають бути у захваті від нового Outback 2026 року, позаяк він оновлюється за допомогою Toyota. Йдеться не лише про силову установку, але й про кардинальне оновлення інтер’єру та екстер’єру автомобіля.

Про це написав Motor Biscuit.

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Зміни в інтер’єрі

Протягом останніх кількох років Toyota та Subaru об’єднувалися для співпраці щодо електромобілів. Тепер відносини поширилися на обмін гібридними механізмами, функціями, обладнанням та технологіями.

Очікується, що в салоні встановлять два великих екрани. На корпусі інформаційно-розважальної системи з’являться кнопки фізичного керування, ідентичні налаштуванням Toyota. Річ у тім, що користувачі невдоволені чинною 11,6-дюймовою інформаційно-розважальною системою Outback саме через відсутність фізичних елементів керування та складну структуру меню.

Дизайн та силова установка

Фото: caranddriver.com

Поряд з технологіями Subaru Outback 2026 року отримає оновлений стиль екстер’єру. Замість вигляду піднятого універсалу, він стане брутальнішим, більш схожим на кросовер.

Під капотом буде нова гібридна силова установка Toyota у складі 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна з CVT, електродвигуна потужністю 118 к.с., який здатен безпосередньо живити колеса, вторинного двигуна-генератора та літій-іонного акумулятора місткістю 1,1 кВт-год.

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску Subaru Outback. Також було назване найнадійніше авто найнадійнішого бренду 2025 року, й це не Toyota.