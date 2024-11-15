Які роки випуску Subaru Outback найкращі для купівлі вживаного авто

2016 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com

Сімейний кросовер Subaru Outback поєднує практичність універсала з деякими позашляховими можливостями — модель має повний привід, високий кліренс та просторий салон. Кращі роки випуску не лише отримали відмінні оцінки за ударостійкість, але й мають високу задоволеність збоку власників.

Про це написав Motor Biscuit.

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Subaru Outback 2007 року

Чудовий вибір для бюджетного варіанту. З меншою кількістю механічних скарг порівняно з іншими старими моделями Outback 2007 має високі оцінки щодо задоволеності власників, що робить його надійним вибором для покупців вживаних авто.

Subaru Outback 2009 року

Модель пропонує поєднання надійності та комфорту з міцною репутацією. Його 3-літровий 6-циліндровий двигун забезпечує достатню потужність для свого класу.

Subaru Outback 2014 року

Популярний вибір для покупців, які надають перевагу безпеці та продуктивності. Оснащена технологією допомоги водієві Subaru EyeSight, ця модель представила такі функції, як адаптивний круїз-контроль та попередження про виїзд зі смуги руху. Має дуже мало скарг про проблеми з двигуном або трансмісією.

Subaru Outback 2016 року

Модель покращила попередні покоління, підвищивши як комфорт, так й технології. Авто оснащене оновленою інформаційно-розважальною системою та розширеними функціями безпеки, має високу паливну ефективність завдяки 2,5-літровому 4-циліндровому двигуну.

2021 Subaru Outback. Фото: marinosfinecars.com

Subaru Outback 2020 року

Модель представила сучасний редизайн, який включає оновлену кабіну та покращені інформаційно-розважальні опції, зокрема 11,6-дюймовий сенсорний екран.

Subaru Outback 2021 року

Модель є найкращим вибором завдяки надійності та сучасним функціям. Авто базується на оновленому дизайні 2020 року, включаючи кращу міцність лобового скла та підвищений комфорт салону. Subaru оснастила цю модель розширеними функціями безпеки в стандартній комплектації, включаючи EyeSight. Outback 2021 року може похвалитися відмінними оцінками краш-тестів від IIHS.

Subaru Outback 2022 року

Ця модель особливо підходить для тих, хто хоче отримати останні досягнення Subaru, не чекаючи нового покоління. Outback 2022 має високі рейтинги з погляду надійності та добре підходить для водіїв, які шукають поєднання комфорту, безпеки та можливостей.

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