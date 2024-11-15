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Лучшие годы выпуска Subaru Outback — выбор подержанного авто

15 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие годы выпуска Subaru Outback лучшие для покупки подержанного авто
2016 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Семейный кроссовер Subaru Outback сочетает практичность универсала с некоторыми внедорожными возможностями — модель имеет полный привод, высокий клиренс и просторный салон. Лучшие годы выпуска не только получили отличные оценки за ударопрочность, но и имеют высокую удовлетворенность со стороны владельцев.

Об этом написал Motor Biscuit.

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  • Subaru Outback 2007 года

Прекрасный выбор для бюджетного варианта. С меньшим количеством механических жалоб по сравнению с другими старыми моделями Outback 2007 имеет высокие оценки по удовлетворенности владельцев, что делает его надежным выбором для покупателей подержанных авто.

  • Subaru Outback 2009 года

Модель предлагает сочетание надежности и комфорта с крепкой репутацией. Его 3-литровый 6-цилиндровый двигатель обеспечивает достаточную мощность для своего класса.

  • Subaru Outback 2014 года

Популярный выбор для покупателей, предпочитающих безопасность и производительность. Оснащенная технологией помощи водителю Subaru EyeSight, эта модель представила такие функции как адаптивный круиз-контроль и предупреждение о выезде из полосы движения. Существует очень мало жалоб о проблемах с двигателем или трансмиссией.

  • Subaru Outback 2016 года

Модель улучшила предыдущие поколения, повысив как комфорт, так и технологии. Автомобиль оснащен обновленной информационно-развлекательной системой и расширенными функциями безопасности, обладает высокой топливной эффективностью благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю.

 

Лучшие годы выпуска Subaru Outback - выбор подержанного авто - фото 1
2021 Subaru Outback. Фото: marinosfinecars.com
  • Subaru Outback 2020 года

Модель представила современный редизайн, который включает в себя обновленную кабину и улучшенные информационно-развлекательные опции, в том числе 11,6-дюймовый сенсорный экран.

  • Subaru Outback 2021 года

Модель является лучшим выбором благодаря надежности и современным функциям. Автомобиль базируется на обновленном дизайне 2020 года, включая лучшую прочность лобового стекла и повышенный комфорт салона. Subaru оснастила данную модель расширенными функциями безопасности в стандартной комплектации, включая EyeSight. Outback 2021 может похвастаться отличными оценками краш-тестов от IIHS.

  • Subaru Outback 2022 года

Эта модель особенно подходит для тех, кто хочет получить последние достижения Subaru, не дожидаясь нового поколения. Outback 2022 имеет высокие рейтинги с точки зрения надежности и хорошо подходит водителям, которые ищут сочетание комфорта, безопасности и возможностей.

Ранее мы представляли семь лучших лет выпуска Hyundai Tucson. Также эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска кроссовера Kia Sportage.

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