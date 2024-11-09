Kia Sportage — лучшие и худшие модельные годы популярного кроссовера

Лучшие и худшие годы выпуска кроссовера Kia Sportage
Компактный кроссовер Kia Sportage ценят за его доступность, практичность и хорошие характеристики. Несмотря на то, что модель получила репутацию надежного автомобиля, определенные годы выпуска получали жалобы по надежности двигателя, тормозов и электроники.
О лучших и худших выпусках корейского кроссовера написал Motor Biscuit.
Лучшие годы выпуска Kia Sportage
- Kia Sportage 2005 года
Второе поколение модели стало большим шагом вперед. Рецензенты высоко оценили его крепкую конструкцию и стоимость, что делало его бюджетным, но надежным выбором.
- Kia Sportage 2014 года
В этом году были представлены усовершенствованные опции безопасности, а также двигатели с большей экономичностью. Прекрасный вариант для тех, кто хочет иметь спортивную и надежную езду.
- Kia Sportage 2015 года
Этот модельный год не имел проблем с надежностью. С точки зрения управляемости и ускорения он предлагал спортивное ощущение с достойной топливной эффективностью.
- Kia Sportage 2018 года
Kia представила обновленный дизайн, расширенные функции безопасности и удобную информационно развлекательную систему с Apple CarPlay и Android Auto. Это один из лучших модельных годов для Sportage.
- Kia Sportage 2020 года
Впечатлил автолюбителей обновленными технологиями, в том числе 8-дюймовым сенсорным экраном, опциями информационно-развлекательной системы и улучшенным качеством езды. Отзывы потребителей оценивают его как один из лучших вариантов семейного кроссовера.
- Kia Sportage 2021 года
Модель получила высокие оценки от Consumer Reports и J.D. Power за качественные материалы, удобные сиденья и отличную управляемость. Оценки безопасности также являются высокими.
- Kia Sportage 2022 года
Авто имеет изысканный интерьер с расширенной информационно-развлекательной системой и функциями помощи водителю, что делает его лучшим выбором для тех, кто хочет иметь современный компактный кроссовер без проблем.
Худшие годы выпуска Kia Sportage
- Kia Sportage 2001 года
Автомобиль известен ранними проблемами с надежностью, в частности с контрольной лампой двигателя и сцеплением. Частые отказы тормозов и неприятности с подвеской сделали этот модельный год одним из самых сложных для обслуживания.
- Kia Sportage 2008 года
Модель отмечена несколькими механическими проблемами, прежде всего, с системами торможения и подвески. Многие владельцы сообщили о неприятностях с электрической системой, включая неисправность освещения приборной панели и периодическую потерю электроэнергии.
- Kia Sportage 2011 года
Кроме неисправности двигателя, владельцы сообщали о проблемах с тормозами, в частности об их блокировке, из-за чего время от времени автомобиль не мог завестись. Отзыв авто связан с главным цилиндром и системой охлаждения.
- Kia Sportage 2012 года
Были серьезные проблемы с двигателем, в частности полный отказ мотора и неожиданные остановки во время езды. Модель была отозвана четырежды.
- Kia Sportage 2013 года
Несмотря на усилия производителя, проблемы 2012 года перекочевали и на следующий модельный год. Также сообщали об электрических неисправностях и проблемах с системой охлаждения.
- Kia Sportage 2016 года
Владельцы часто сообщали о проблемах информационно-развлекательной системы, электронных сбоях и неисправностях компрессора кондиционера.
- Kia Sportage 2017 года
Водители жаловались на неисправности двигателя, проблемы с трансмиссией и системой HVAC. Также фиксировались внезапное увеличение расхода топлива и проблемы с системой кондиционирования воздуха.
Ранее эксперты определили, автомобили какого бренда надежнее — Kia или Hyundai. Также мы писали о лучших и худших подержанных семейных хэтчбеках в возрасте до пяти лет.
Читайте Новини.LIVE!