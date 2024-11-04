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Kia или Hyundai — автомобили какого бренда надежнее

4 ноября 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Kia или Hyundai — у какого бренда более высокая надежность авто
Hyundai против Kia. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Как известно, южнокорейский автопроизводитель Kia принадлежит Hyundai Motor Group. Интересно, что согласно рейтингу общей надежности J.D. Power, Kia заняла третье место, а Hyundai — восьмое, но действительно ли качество авто брендов сильно отличается.

Об этом написал CarBuzz.

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Средние оценки

Kia Sportage, Kia K5/Optima и Kia Forte заняли первые места в соответствующих сегментах рейтинга J.D. Power.

Также хорошие показатели качества и надежности имеют модели Hyundai Tucson, Elantra и Santa Cruz. Чтобы узнать, кто лучше, эксперты подсчитали средние показатели автомобилей за последние пять лет.

Если проанализировать три лучшие модели брендов, то Kia получила 85 баллов из 100, а Hyundai — 83 из 100.

У кого больше проблем под капотом

По данным RepairPal, владельцы Kia в среднем тратят на техническое обслуживание 474 доллара в год, а Hyundai – 468 долларов. Разница 6 долларов не существенна, поэтому стоит рассмотреть самые дорогие затраты на стандартный ремонт моделей брендов.

  • Kia
  1. замена вентилятора радиатора: 589-626 долларов;
  2. замена втулки колеса: 416-450 долларов;
  3. замена шланга радиатора: 398-407 долларов.
  • Hyundai
  1. замена колес: 724-735 долларов;
  2. замена датчика резервной системы предупреждения: 562-592 долларов;
  3. замена стартера: 208-564 долларов.

По данным CarComplaints, самые плохие Kia — Sorento 2013-2016 годов выпуска. Самая серьезная проблема модели — отказ двигателя перед первыми 160 000 км пробега.

Эксперты CarComplaints также советуют держаться подальше от Hyundai Sonata 2011, 2013 и 2015 годов. Худшей проблемой является отказ двигателя у модели 2011 лишь после проезда 154 000 км. Проблемой является также избыточный расход масла в модели 2015 года.

 

Kia или Hyundai - автомобили какого бренда надежнее - фото 1
Kia Forte. Фото: Kia

У кого больше отзывов

Оба бренда получали отзывы за последние пять лет. Но все три самых надежных модели Hyundai имеют активное предупреждение о риске пожара. В общей сложности Hyundai принадлежит 263 отзыва против 185 у Kia.

 

Kia или Hyundai - автомобили какого бренда надежнее - фото 2
Hyundai Elantra. Фото: motortrend.com

Надежность брендов

Оценки качества и надежности Kia немного выше, чем у Hyundai. Хоть Hyundai и малость дешевле в обслуживании, отзывы Kia менее тревожны. Учитывая все это, Kia побеждает с достаточно незначительным преимуществом.

Впрочем, оба бренда входят в десятку лучших по версии J.D. Power, и имеют оценки надежности и стоимость ремонта, которым позавидует вся автомобильная промышленность.

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