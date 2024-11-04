Kia чи Hyundai — в якого бренду вища надійність авто

Hyundai проти Kia. Фото: motortrend.com

Як відомо, південнокорейський автовиробник Kia належить Hyundai Motor Group. Цікаво, що відповідно до рейтингу загальної надійності J.D. Power, Kia посіла третє місце, а Hyundai — восьме, але чи насправді якість авто брендів сильно відрізняється.

Про це написав CarBuzz.

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Середні оцінки

Kia Sportage, Kia K5/Optima та Kia Forte посіли перші місця у відповідних сегментах рейтингу J.D. Power.

Також гарні показники якості та надійності мають моделі Hyundai Tucson, Elantra та Santa Cruz. Щоб дізнатися, хто кращий, експерти підрахували середні показники автомобілів за останні п’ять років.

Якщо проаналізувати три найкращі моделі брендів, то Kia отримала 85 балів зі 100, а Hyundai — 83 зі 100.

У кого більше проблем під капотом

За даними RepairPal, власники Kia в середньому витрачають на технічне обслуговування 474 долари на рік, а Hyundai — 468 доларів. Різниця 6 доларів не є суттєвою, тому варто розглянути найдорожчі витрати на стандартний ремонт моделей брендів.

Kia

заміна вентилятора радіатора: 589-626 доларів; заміна втулки колеса: 416-450 доларів; заміна шланга радіатора: 398-407 доларів.

Hyundai

заміна коліс: 724-735 доларів; заміна датчика резервної системи попередження: 562-592 доларів; заміна стартера: 208-564 доларів.

За даними CarComplaints, найгірші Kia — Sorento 2013-2016 років випуску. Найсерйозніша проблема моделі — відмова двигуна перед першими 160 000 км пробігу.

Експерти CarComplaints також радять триматися якомога далі від Hyundai Sonata 2011, 2013 та 2015 років. Найгіршою проблемою є відмова двигуна у моделі 2011 року лише після проїзду 154 000 км. Проблемою є також надмірна витрата масла в моделі 2015 року.

Kia Forte. Фото: Kia

У кого більше відкликань

Обидва бренди отримували відкликання за останні п’ять років. Але всі три найнадійніші моделі Hyundai мають активне попередження про ризик пожежі. Загалом Hyundai належить 263 відкликань проти 185 у Kia.

Hyundai Elantra. Фото: motortrend.com

Надійність брендів

Оцінки якості та надійності Kia трохи вищі, ніж у Hyundai. Хоча Hyundai на дещицю дешевші в обслуговуванні, відкликання Kia менш тривожні. З огляду на все це, Kia перемагає з досить незначною перевагою.

Втім, обидва бренди входять до десятки найкращих за версією J.D. Power, й обидва мають оцінки надійності та вартість ремонту, яким позаздрить уся автомобільна промисловість.

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