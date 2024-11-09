Kia Sportage — найкращі та найгірші модельні роки популярного кросовера

Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Kia Sportage
Компактний кросовер Kia Sportage цінують за його доступність, практичність та гарні характеристики. Попри те, що модель здобула репутацію надійного автомобіля, певні роки випуску отримували скарги щодо надійності двигуна, гальм та електроніки.
Про найкращі та найгірші випуски корейського кросовера написав Motor Biscuit.
Найкращі роки випуску Kia Sportage
- Kia Sportage 2005 року
Друге покоління моделі стало великим кроком вперед. Рецензенти високо оцінили його міцну конструкцію та вартість, що робила його бюджетним, але надійним вибором.
- Kia Sportage 2014 року
Цього року були представлені вдосконалені опції безпеки, а також двигуни з більшою економічністю. Чудовий варіант для тих, хто хоче мати спортивну та надійну їзду.
- Kia Sportage 2015 року
Цей модельний рік не мав проблем із надійністю. З погляду керованості та прискорення, він пропонував спортивне відчуття з гідною паливною ефективністю.
- Kia Sportage 2018 року
Kia представила оновлений дизайн, розширені функції безпеки та зручну інформаційно-розважальну систему з Apple CarPlay та Android Auto. Це одним з найкращих модельних років для Sportage.
- Kia Sportage 2020 року
Вразив автолюбителів оновленими технологіями, зокрема 8-дюймовим сенсорним екраном, опціями інформаційно-розважальної системи та покращеною якістю їзди. Відгуки споживачів оцінюють його як один із найкращих варіантів сімейного кросовера.
- Kia Sportage 2021 року
Модель отримала високі оцінки від Consumer Reports та J.D. Power за якісні матеріали, зручні сидіння та чудову керованість. Оцінки безпеки також залишаються високими.
- Kia Sportage 2022 року
Авто має вишуканий інтер’єр з розширеною інформаційно-розважальною системою та функціями допомоги водієві, що робить його найкращим вибором для тих, хто хоче мати сучасний компактний кросовер без проблем.
Найгірші роки випуску Kia Sportage
- Kia Sportage 2001 року
Авто відоме ранніми проблемами з надійністю, зокрема з контрольною лампою двигуна та зчепленням. Часті відмови гальм та негаразди з підвіскою зробили цей модельний рік одним з найскладніших для обслуговування.
- Kia Sportage 2008 року
Модель відзначена декількома механічними проблемами, насамперед з системами гальмування та підвіски. Багато власників повідомили про негаразди з електричною системою, включаючи несправність освітлення приладової панелі та періодичну втрату електроенергії.
- Kia Sportage 2011 року
Окрім несправності двигуна, власники повідомляли про проблеми з гальмами, зокрема про їхнє блокування, через що час від часу автомобіль не міг завестись. Відкликання авто було пов’язане з головним циліндром та системою охолодження.
- Kia Sportage 2012 року
Були серйозні проблеми з двигуном, зокрема повна відмова мотора та несподівані зупинки під час руху. Модель була відкликана чотири рази.
- Kia Sportage 2013 року
Попри зусилля виробника, проблеми 2012 перекочували й на наступний модельний рік. Також повідомляли про електричні несправності та проблеми з системою охолодження.
- Kia Sportage 2016 року
Власники часто повідомляли про проблеми інформаційно-розважальної системи, електронні збої та несправності компресора кондиціонера.
- Kia Sportage 2017 року
Водії скаржилися на несправності двигуна, проблеми з трансмісією та системою HVAC. Також фіксувалися раптове збільшення витрати палива та негаразди з системою кондиціонування повітря.
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