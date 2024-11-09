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Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Kia Sportage

9 листопада 2024 12:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Kia Sportage — найкращі та найгірші модельні роки популярного кросовера
2022 Kia Sportage. Фото: autoexpress.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Компактний кросовер Kia Sportage цінують за його доступність, практичність та гарні характеристики. Попри те, що модель здобула репутацію надійного автомобіля, певні роки випуску отримували скарги щодо надійності двигуна, гальм та електроніки.

Про найкращі та найгірші випуски корейського кросовера написав Motor Biscuit.

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Найкращі роки випуску Kia Sportage

  • Kia Sportage 2005 року

Друге покоління моделі стало великим кроком вперед. Рецензенти високо оцінили його міцну конструкцію та вартість, що робила його бюджетним, але надійним вибором.

  • Kia Sportage 2014 року

Цього року були представлені вдосконалені опції безпеки, а також двигуни з більшою економічністю. Чудовий варіант для тих, хто хоче мати спортивну та надійну їзду.

  • Kia Sportage 2015 року

Цей модельний рік не мав проблем із надійністю. З погляду керованості та прискорення, він пропонував спортивне відчуття з гідною паливною ефективністю.

  • Kia Sportage 2018 року

Kia представила оновлений дизайн, розширені функції безпеки та зручну інформаційно-розважальну систему з Apple CarPlay та Android Auto. Це одним з найкращих модельних років для Sportage.

  • Kia Sportage 2020 року

Вразив автолюбителів  оновленими технологіями, зокрема 8-дюймовим сенсорним екраном, опціями інформаційно-розважальної системи та покращеною якістю їзди. Відгуки споживачів оцінюють його як один із найкращих варіантів сімейного кросовера.​

  • Kia Sportage 2021 року

Модель отримала високі оцінки від Consumer Reports та J.D. Power за якісні матеріали, зручні сидіння та чудову керованість. Оцінки безпеки також залишаються високими.​

  • Kia Sportage 2022 року

Авто має вишуканий інтер’єр з розширеною інформаційно-розважальною системою та функціями допомоги водієві, що робить його найкращим вибором для тих, хто хоче мати сучасний компактний кросовер без проблем.

Найгірші роки випуску  Kia Sportage

Найкращі та найгірші роки випуску кросовера Kia Sportage - фото 1
2016 Kia Sportage. Фото: autocar.co.uk
  • Kia Sportage 2001 року

Авто відоме ранніми проблемами з надійністю, зокрема з контрольною лампою двигуна та зчепленням. Часті відмови гальм та негаразди з підвіскою зробили цей модельний рік одним з найскладніших для обслуговування.

  • Kia Sportage 2008 року

Модель відзначена декількома механічними проблемами, насамперед з системами гальмування та підвіски. Багато власників повідомили про негаразди з електричною системою, включаючи несправність освітлення приладової панелі та періодичну втрату електроенергії.

  • Kia Sportage 2011 року

Окрім несправності двигуна, власники повідомляли про проблеми з гальмами, зокрема про їхнє блокування, через що час від часу автомобіль не міг завестись. Відкликання авто було пов’язане з головним циліндром та системою охолодження.

  • Kia Sportage 2012 року

Були серйозні проблеми з двигуном, зокрема повна відмова мотора та несподівані зупинки під час руху. Модель була відкликана чотири рази.

  • Kia Sportage 2013 року

Попри зусилля виробника, проблеми 2012 перекочували й на наступний модельний рік. Також повідомляли про електричні несправності та проблеми з системою охолодження.

  • Kia Sportage 2016 року

Власники часто повідомляли про проблеми інформаційно-розважальної системи, електронні збої та несправності компресора кондиціонера.

  • Kia Sportage 2017 року

Водії скаржилися на несправності двигуна, проблеми з трансмісією та системою HVAC. Також фіксувалися раптове збільшення витрати палива та негаразди з системою кондиціонування повітря.

Раніше експерти визначили, автомобілі якого бренду надійніші — Kia чи Hyundai. Також ми писали про найкращі та найгірші вживані сімейні хетчбеки віком до п’яти років.

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