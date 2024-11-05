Сімейні хетчбеки віком до п’яти років — рейтинг найкращих та найгірших моделей

Найкращі та найгірші сімейні хетчбеки віком до п’яти років
Сімейні хетчбеки залишаються популярними, попри стрімке зростання попиту на кросовери. Це означає широкий вибір машин з таким кузовом на вторинному авторинку, але, як показують дані дослідження надійності, не усі хетчбеки забезпечать безпроблемне керування.
Питання досліджували фахівці What Car.
Найнадійніші сімейні хетчбеки
- Skoda Octavia, бензин (2013-2020): рейтинг надійності 99,3%
- Mercedes A-Class, гібрид (2018-дотепер.): 98,7%
- BMW 1 серії (2019-2024): 98,6%
- Honda Civic (2022-дотепер): 97,6%
- Hyundai Ioniq, гібрид (2016-2022): 96,5%
- Toyota Corolla (2018-дотепер): 96,4%
- Citroen C4 (2020-дотепер): 96,2%
- Kia XCeed (2019-дотепер): 95,6%
- Mini Clubman (2015-2024): 95,5%
- Ford Focus, бензин (2018-дотепер): 94,9%
Skoda Octavia, бензин (2013-2020)
Бензинова версія Octavia попереднього покоління отримала майже ідеальний рейтинг надійності. Це робить її набагато кращою, ніж остання версія моделі, позаяк лише 6% власників страждають від збоїв паливної системи. Усі проблеми виявилися несуттєвими, тому що були усунені менш ніж за добу. Крім того, всі роботи проводилися безплатно.
Найменш надійні сімейні автомобілі
- Volkswagen Golf, дизель (2020-дотепер): 70,4%
- Seat Leon (2020-дотепер): 74,2%
- Skoda Octavia (2020-дотепер): 80,3%
Volkswagen Golf, дизель (2020-дотепер)
Це покоління Golf страждає через проблеми з трансмісією, супутниковою навігацією, інформаційно-розважальною системою, електрикою, кондиціонером, кузовом, гальмами, двигуном, 12-вольтовим акумулятором, вихлопною та паливною системами. Третина з пошкоджених авто перебували в ремонті щонайменше тиждень. Лише 41% були виправлені безплатно, 11% власників заплатити 1000 фунтів та більше.
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