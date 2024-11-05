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Найкращі та найгірші сімейні хетчбеки віком до п’яти років

5 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Сімейні хетчбеки віком до п’яти років — рейтинг найкращих та найгірших моделей
Volkswagen Golf проти Skoda Octavia. Фото: autoexpress.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Сімейні хетчбеки залишаються популярними, попри стрімке зростання попиту на кросовери. Це означає широкий вибір машин з таким кузовом на вторинному авторинку, але, як показують дані дослідження надійності, не усі хетчбеки забезпечать безпроблемне керування.

Питання досліджували фахівці What Car.

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Найнадійніші сімейні хетчбеки

  1. Skoda Octavia, бензин (2013-2020): рейтинг надійності 99,3%
  2. Mercedes A-Class, гібрид (2018-дотепер.): 98,7%
  3. BMW 1 серії (2019-2024): 98,6%
  4. Honda Civic (2022-дотепер): 97,6%
  5. Hyundai Ioniq, гібрид (2016-2022): 96,5%
  6. Toyota Corolla (2018-дотепер): 96,4%
  7. Citroen C4 (2020-дотепер): 96,2%
  8. Kia XCeed (2019-дотепер): 95,6%
  9. Mini Clubman (2015-2024): 95,5%
  10. Ford Focus, бензин (2018-дотепер): 94,9%

Skoda Octavia, бензин (2013-2020)

Найкращі та найгірші сімейні хетчбеки віком до п’яти років - фото 1
Фото: carwow.co.uk

Бензинова версія Octavia попереднього покоління отримала майже ідеальний рейтинг надійності. Це робить її набагато кращою, ніж остання версія моделі, позаяк лише 6% власників страждають від збоїв паливної системи. Усі проблеми виявилися несуттєвими, тому що були усунені менш ніж за добу. Крім того, всі роботи проводилися безплатно.

Найменш надійні сімейні автомобілі

  1. Volkswagen Golf, дизель (2020-дотепер): 70,4%
  2. Seat Leon (2020-дотепер): 74,2%
  3. Skoda Octavia (2020-дотепер): 80,3%

Volkswagen Golf, дизель (2020-дотепер)

Найкращі та найгірші сімейні хетчбеки віком до п’яти років - фото 2
Фото: whatcar.com

Це покоління Golf страждає через проблеми з трансмісією, супутниковою навігацією, інформаційно-розважальною системою, електрикою, кондиціонером, кузовом, гальмами, двигуном, 12-вольтовим акумулятором, вихлопною та паливною системами. Третина з пошкоджених авто перебували в ремонті щонайменше тиждень. Лише 41% були виправлені безплатно, 11% власників заплатити 1000 фунтів та більше.

Раніше експерти попередили про три вживані авто з поганою репутацією, яких потрібно уникати. Також ми писали про шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі.

рейтинг автомобіль Toyota Ford авто Volkswagen BMW Honda вживані авто

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